Megrongálták a makói Páger-mozit

Még be sem fejeződött a makói Páger-mozi épületegyüttesének felújítása, máris megrongálták: az egyik új hátsó falat rugdosták szét és firkálták össze. A város több mint 700 millió forintot költött a rendbehozatalra – a területet kamerák figyelik, így a tettes elvileg előkerülhet.

Ha valaki a József Attila utca felől hajt be a belváros legnagyobb parkolójába, a Hollósy Kornélia utcaiba, az egykori Páger-mozi épületegyüttese mellett halad el. És ha jobbra néz, alighanem feltűnik neki, hogy a rendbe hozott épületrész egyik hátsó falát máris megrongálták: számtalan kisebb-nagyobb lyuk éktelenkedik rajta. Közelebbről megnézve látszik, hogy a szürkére festett gipszkarton falat összerugdosták, némelyik lyuk pontosan követi egy cipő körvonalait. Össze is firkálták, egy tréfásnak szánt idézetet írt rá valaki.

A konyhával kezdték

A Páger Mozi és Rendezvényház épületegyüttese két részből áll. A beruházás első ütemében az utcafronti rész újult meg, amely valaha a városi konyhának adott otthon. Itt tetőt és ajtókat-ablakokat cseréltek, szigetelési munkálatokra került sor, illetve a homlokzati vakolatok, díszítések teljes felújítását végezték el. A kivitelező a hódmezővásárhelyi Bodrogi Bau Kft. volt, az a cég, amelyik a piacot, illetve a csipkesor alsó szintjét újította fel. Úgy tudjuk, a munka eredetileg tavasszal indult volna, de közbejött, hogy az épület szomszédságában lévő parkolóban kellett felújításának idejére elhelyezni a piacot.

Makovecz öröksége

A makói önkormányzat a Makovecz Imre nevéhez köthető Makona tervezőirodával készíttette el – a néhai Kossuth-díjas építész előzetes elképzelései alapján – a felújítás, átalakítás terveit, ezért a munkára kapott is a város 300 milliónyi központi támogatást a Makovecz-örökség ápolását szolgáló központi alapból. A második ütemre, azaz a mozirész felújítására ugyancsak érkezett 700 millió. Erre a beruházásra is kiírták már a közbeszerzési eljárást. Maga a klasszikus stílusú épületegyüttes egyébként hosszú ideig üresen állt, pereskedett érte a város és korábbi gazdája, az Ipartestület. A per végül 2013-ban zárult, a város számára sikerrel.

Mit láttak a kamerák?

Az épületegyüttesben az elképzelések szerint a helyi civil szervezetek és egyesületek számára is nyitott kulturális, illetve szabadidőcentrum lesz. A régi vetítőterem helyén rendezvénytermet alakítanak ki, de egy kisebb, 70-80 férőhelyes mozi kialakítása tervbe van véve. A mostani rongálás valószínűleg nem fogja zavarni a helyreállítás folytatását, a fal rendbehozatalát viszonylag egyszerűen meg lehet oldani. A helyszínem több feliratot is láttunk, ami szerint a területet kamerák vigyázzák – kíváncsiak vagyunk, kézre kerülnek-e a tettesek és be lehet-e hajtani majd rajtuk a költségeket.