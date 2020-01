Megszépítik a Kórógy-tó körüli pihenőparkot

Az óvodánál központi konyhát alakítanak ki. Járdaépítéseket és felújításokat terveznek. Fejlesztik a Kórógy-tó körüli parkot is Szegváron.

– A választás után pozitív mérleggel vettem át a települést. A beruházási alszámlán 93 millió forintja volt Szegvárnak, a folyószámlán pedig 5 millió forint. A likviditással nincs problémája az önkormányzatnak. Köszönöm az elődömnek, hogy felelős gazdálkodást folytatott – mondta Szabó Tibor György, Szegvár új polgármestere.

A szegvári önkormányzat életében nemcsak polgármesterváltás történt az elmúlt hetekben. Január 1-je óta, De­­rek­egyház kiválásával megszűnt a közös önkormányzati hivatal. Szegvár önállóan folytatja, ami némi könnyebbséget jelent a hivatal dolgozóinak. Január 1-jétől új jegyzője is van a településnek. A jegyzői posztot ismét Szecskó Tamás jegyző tölti be, aki 2018. október 1-je előtt is ellátta ezt a feladatot.

– Az önkormányzat 14 dolgozója közül nemrég négyen közös megegyezéssel távoztak. Senkit nem mi küldtünk el. Közülük ketten a megyei önkormányzathoz távoztak. Két új munkatársunk már van, egy dolgozó munkáját belső átszervezéssel oldottuk meg – tette hozzá.

Szabó Ti­­bor György el­mondta, idén számos fejlesztést, beruházást, felújítást terveznek. Az óvodánál központi konyhát alakítanak ki, aminek a befejezési munkálatai várhatóan március végére készülnek el. A beruházást az önkormányzat cége végzi. Az önkormányzat járdaszakaszok építését, felújítását is tervezi olyan helyeken, ahol már hosszú ideje rossz a gyalogosközlekedés. A volt Kendergyártól a vasúti átjáróig, illetve onnan a vasúti megállóhelyig például a MÁV-val közös projektben építenek egy járdaszakaszt. Kátyúznak, csapadékvíz-elvezető árkokat tisztítanak és építenek. A Kórógy-tónál a pihenőpark át­­alakítását tervezik. Padokat, pergolákat, szalonnasütőket helyeznek ki, és nyilvános WC-t is építenek. A Kórógy-tó körbejárhatóvá tételét hosszú távon tervezik. Két bérlakást is felújítanak. A Károlyi-kastélynál a korábban kialakított sétányt közösségi munkával teszik rendbe. A civil élet erősítését is tervezik Szegváron.