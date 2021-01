Megszépülő értékeket és vasúttörténeti jelentőségű beruházást is hozott 2020

Mozgalmas évet tudhat maga mögött Csongrád-Csanád megye, és egyáltalán nem a koronavírus-járvány miatt. Számos projekt megvalósult, olyan épületek újultak meg, mint például az óföldeáki erődtemplom, de beszámoltunk arról is, hogy jól sikerült a tramtrain-pálya tesztelése decemberben Vásárhelyen, továbbá megújult a csongrádi művésztelep is.

Politikai viharoktól sem volt mentes az esztendő, a makói járásban volt olyan település, ahol lemondott a polgármester, máshol pedig feloszlatta magát a képviselő-testület.

Ez történt Csongrádon és környékén 2020-ban

Január 23.: Új gyárcsarnokot avatott a Vestfrost. Elkészült a dán tulajdonú cég új csarnoka az ipari parkban, ezzel tovább bővül gyártó- és raktározási kapacitásuk. A beruházás a következő három évben több mint száz új munkahelyet teremt majd.

Február 3.: Közelebb került az ügyintézés, megnyitotta ugyanis csongrádi irodáját a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, az új ügyfélszolgálatnak köszönhetően a vállalkozásoknak az eddigieknél is könnyebbé válik a kamarai ügyintézés.

Március 30.: Megújult a Kö­rös-toroki fasor, felfrissítették az üdülőterület sétányának fa­­állományát. A fasort szakaszosan, négy részletben újították meg, elsőként a balesetveszélyes fákat távolították el.

Április 10.: Nem csak a rend­­kívüli helyzetben segítenek egymásnak a nagycsaládosok. Rugalmasan kezelték a többgyermekes családok a kijárási korlátozást és a kényszerű otthon maradást, a Nagycsaládosok Országos Egyesülete pedig felmérte a családok helyzetét.

Április 15.: Felújította a Ma­­gyar Közút Nzrt. a Csongrád–Szeged útvonal Csanyteleken átvezető 2,6 kilométeres szakaszát, a projekthez a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1 milliárd forintos tá­mogatása jelent fedezetet.

Május 22.: Rendbe hozták a csanyteleki temetőt, új urnafal készült, rendbe hozták az utakat, a környezet rendezettségére pedig gondnok ügyel a helyi sírkertben.

Június 3.: Megújul a tömörkényi óvoda. Egy TOP-os pá­­lyá­zatnak köszönhetően 65 milliós forintos támogatásból készítettek akadálymentes mos­­dót és tornaszobát, valamint bővítették a tálalókonyhát és kiszolgálóhelyiségeit is, de kor­­szerűsítették az óvoda eszközállományát is.

Június 22.: Oklevéllel ismerték el a csongrádi középiskolák Szakma Sztár versenyen eredményesen szereplő diákjait. Az idei megmérettetésen a járványhelyzet miatt a legtöbb szakmában csak az elméleti elődöntőket tudták megtartani, a gyakorlati döntőt már nem.

Július 5.: Kézműves vásárral és kistermelői különlegességekkel is várták az érdeklődőket az ötödik alkalommal megrendezett levendulaszüreten a Csongrádi Levendula Farmon.

Augusztus 14.: Felújították a művésztelep épületeit. Az alkotóház és a villa is jobb állapotba került, az alkotótelep épületeit főként pályázati forrásból és részben saját költségén újíttatja fel az önkormány­zat.

Szeptember 1.: Videóbejátszásokkal, valamint az iskola egykori és jelenlegi tanulóinak műsorával fogadták az elsősöket a Batsányi János Gimnázi­­um centenáriumi tanévnyitó ünnepségén, századik tanévét kezdte ugyanis a gimnázium.

Szeptember 15.: Több mint ötszáz település vesz részt az Országfásítási programban, amelynek célja, hogy tovább növekedjen a települések zöldfelülete. A program részeként a megyében legutóbb Csanyteleken, Kisteleken és Szegváron is ültettek fákat.

Október 16.: Átadták az Al­földi Agrárszakképzési Centrum épületét Csongrádon, az öt országos képzési központ egyike került a városba. A Csongrád-Csanád, Békés és Jász-­­Nagykun-Szolnok megyében működő agrárszakképző intézményeket összefogó centrum amellett, hogy az agrárképzés egyik központjává teszi Csongrádot, csaknem húsz új munkahelyet is teremtett a vá­­rosban.

November 25.: Bezárt a kenyérgyár. A Nemzeti Élelmi­szerlánc-biztonsági Hivatal szakemberei több hiányosságot is feltártak, ezért felfüggesztették a sütőüzem tevékenységét. A gyár a szükséges takarítási feladatok elvégezése után újranyitott.

December 21.: Új szaktan­termet alakítottak ki, így ké­­nyelmes, modern környezetben tanulhatják a magyart és az irodalmat a Batsányi János Gimnáziumban. A korábban gazdasági irodaként működő terem átalakítása egykori ba­­tsányis diákok családjainak támogatásával készült el.

Ez történt Hódmezővásárhelyen és térségében

Január 19.: A XII. Bessenyei Ferenc-díj-átadón a színész­óriás özvegye, B. Élthes Eszter visszavonta a Bessenyei név használatához adott hozzájárulását. Az elismerést tavaly Berei Erzsébet zongoraművész-­tanár és Dratsay Ákos fu­volaművész-zenetanár kapta meg­osztva.

Február 9.: Sipos József növényorvos nyerte meg Az év agrárembere verseny közönségdíját, és növényvédelem ka­­tegóriában is első helyen végzett.

Március 14.: A vírushelyzet miatt lemondták az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napokat.

Április 12.: A mártélyi önkormányzat fiatal családokat támogatott ingyentelkekkel.

Április 24.: A vásárhelyi önkormányzat 3 lehetőséget ajánlott az intézményi dolgozóknak. Akik otthonról nem tudtak dolgozni, bruttó bérük nettó egynegyedét kapták. Akik­­re a bezárt munkahelyen is szükség volt, 4 órában dolgoztak fele fizetésért. A mobil munkaerőcsoportot választók a teljes bérüket kapták.

Április 27.: Székkutas bruttó 200 millió forintot nyert pályázaton a csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztésére.

Május 11.: A 99 esztendős Török Vilmosnén is elvégezték a koronatesztet az országos szűrés keretében. Csongrád-Csanád megyében Hajni néni volt a legidősebb, akit szűrtek, a legfiatalabbak 14 évesek.

Május 22.: A hódmezővásárhelyi Kovács Krisztina grafiká­­ja látható a Magyar Nemzeti Bank által 2-2 millió példányban kiadott 10 és 20 forintos pénzérmék emlékváltozatának hátoldalán.

Június 4.: Trianon-emlékművet avattak Mártélyon.

Június 23.: A Márki-Zay Péter ellen indított perben a megítélt 800 ezres sérelemdíjjal támogatta Juhász Tünde kormánymegbízott és Holubán Csilla, a Szegedi Járási Hivatal vezetője a vásárhelyi és makói kórház alapítványát.

Június 24.: A tankerület létszámgondok miatt a mártélyi iskola bezárásáról döntött.

Július 1.: Almási Györgyike Mária, Sebők Mária és Kozma János kapott Semmelweis-díjat.

Július 10.: Mivel a könyvtár és tudásközpont építésének kez­dete évek óta tolódott, az Emmi nem hosszabbította meg a támogatói okiratot. Vásárhely 5 milliárdos támogatástól esett el.

Július 15.: Évszázados ha­gyományt gondolt újra a Tiszai PET Kupa: a Tiszából gyűjtött folyami műanyag hulladékból elkészült az első Tiszai Plasztik Ladik, amit Mártélyon bocsátottak vízre. A modern anyagot, az újrahasznosított műanyag pallókat Szabó László munkálta meg.

Augusztus 19.: Szporny Sára és Sós Imre kapta idén a Boldog Gizella-díjat.

Augusztus 20.: Díszpolgárrá avatták Lelkes István festőművészt, posztumusz díszpolgárrá Farkas Ferenc tanárt.

Szeptember 9.: Új aszfaltburkolat és parkoló épült Székkutason, a temetőnél.

Szeptember 22.: Alig 100-an vettek részt az ATEV szaghatása miatti demonstráción. A cég a szagemissziókibocsátás-csökkentést célzó beruhá­zás utolsó ütemét 2021-ben fe­­jezi be.

November 21.: Az Őszi Tárlat fődíjasa Kotormán Norbert szobrászművész lett.

December 1.: Három napig tesztelték a tramtrainpályát egy Szegedről kölcsönkapott villamossal. Az infrastruktú­­ra jól vizsgázott Hódmezővásárhelyen, a háromnapos vil­lamos­teszt alatt.

Ez történt a makói járásban a múlt évben

Január 28.: Lemondott Kis­zombor polgármestere, Szegvári Ernőné. Arról, hogy mi miatt döntött így, nem akart nyilatkozni. Mindössze annyit mondott: nem bírta már lelkileg. A faluban azt beszélték, egy ideje már fontolgatta, hogy távozik, és ennek hátterében a testületbe bejutott, kisebbségben lévő ellenzéki csoportosulás állt, akikkel nem találta meg a közös hangot.

Január 30.: Bodrogi Gyula kapta 2020-ban a Páger-díjat. A Nemzet Színésze, Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas színművész, rendező, színház­igazgató, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának, a József Attila Színház és a Vidám Színpad örökös tagja ismerte Páger Antalt, játszott is vele együtt. A díjátadón elmesélte, hogy egyszer Szlovákiában, amikor beszélgetett valakivel, odaszaladt hozzá egy kislány, és azt mondta: Te vagy Süsü!

Március 24.: 400 millió fo­­rintos uniós támogatásból felújítási programot indít a makói önkormányzat, amely olyan épületeket érint, mint a Korona, a gazdaköri székház és a rákosi kultúrotthon.

Március 26.: Először ülésezett a makói képviselő-testület – a koronavírus-járvány miatt – az Erdei János Sportcsarnok küzdőterén, maszkokat viselve.

Április 14.: Megkezdődött a Maros-híd felújítása. A beruházásra 525 millió forintot különítettek el.

Május 21.: Felavatták az 50 évvel ezelőtti makói árvíz közösségi összefogással elkészült emlékművét.

Július 17.: Feloszlatta magát a csanádpalotai képviselő-testület. Négy képviselő közös indítványa volt a feloszlás, amit mind a négyen megszavaztak, Debreczeni István polgármester és Jancsik László alpolgármester szavazott el­lene. Egy képviselő, Szügyi László távol maradt az üléstől.

Július 24.: Új, korszerűen felszerelt csarnokegyüttessel bővült a kandallókat gyártó makói Váll-Ker Kft. külső telepe. A beruházás 650 millióba került, amihez a cég 330 milliónyi központi támogatást kapott.

Augusztus 20.: Rója István volt gimnáziumigazgató lett a város díszpolgára.

Augusztus 31.: 40 férőhelyes bölcsődét adtak át Kiszomboron, a 170 milliós pályázati támogatás és a 32 milliós ön­rész a teljes beruházásra nem volt elég, ezért felvettek rá 100 millió forint hitelt is.

Szeptember 6.: Szirbik Imre lett az időközi választáson Kiszombor új polgármestere.

Szeptember 9.: Letették a földeáki sportcsarnok alapkövét. A 907 millió forintos beruházás részeként megépítenek egy 45-ször 25 méteres pályát és a hozzá kapcsolódó kiszolgálóhelyiségeket.

Szeptember 23.: Az elmúlt tíz év legjelentősebb makói ok­­tatási beruházásának, az Almási utcai tagiskola új épületének alapkövét tették le. A beruházás 2,4 milliárdba kerül, az eredménye pedig egy 16 tantermes korszerű épület lesz.

Szeptember 25.: Hetekkel a felújítás befejezése után hivatalosan is átadták a felújított makói Ford-falat. Annak az épületnek a Vásárhelyi utca felőli faláról van szó, amelyben a Galamb testvérek jóvoltából valaha az amerikai Ford-autógyár lerakata működött.

Szeptember 28.: Megújult az óföldeáki erődtemplom. Reno­válására 83,5 millió forintos támogatást nyert az egyházmegye. A Highlights of Hungary, 7 esztendeje életre hívott civil kezdeményezés or­­szágos 55-ös listájára is felkerült a műemlék, amire február 4. és 18. között lehet szavazni is a www.highlightsofhungary.hu oldalon.

Október 11.: Hálaadó szentmise keretében átadták és megáldották a felújított kiszombori rotundát. Az Árpád-kori körtemplom helyreállítási munkái 28,7 milliós állami forrásból valósultak meg.

Október 28.: Harmadikok lettek a makói diákok a tajvani ifjúsági filmolimpián. A csapat tagjai a nemzetközi szinten jegyzett makói filmes, Czibolya Kálmán tanítványai.

November 19.: A szakmai kuratórium egyhangú javasl­ta alapján a makói színészdíj, a Páger-gyűrű következő kitüntetettje Básti Juli Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja lesz.

November 30.: Felállították a Makovecz téren az új makói betlehemet, amellyel a helyi mű­­vésztanár, Bertus-Barcza Ani­­kó megnyerte a Hungarofest Nkft. és a Magyar Turisztikai Ügynökség fődíját – ez az ország legszebb betleheme.

December 9.: Új ügyvezető igazgatója lesz a kandallóiról Európa-szere ismert makói Váll-Ker Kft.-nek Nagy Mihály személyében, aki a Continentalból jött – Tóth István visszavonul, 75 éves.

Ez történt Szentesen és környékén tavaly

Január 9.: Hivatalosan is a szecessziós városok közé került Szentes, mivel a város is csatlakozott a Szecessziós Városok Hálózatához. Az 1999-ben alapított Réseau Art Nouveau Networknek jelenleg húsz tagja van, többek között Barcelona, Havanna, Bécs vagy a Lombard régió is tagja a szervezetnek. Szentes egy másik szakmai szervezethez, a barcelonai székhelyű Art Nouveau European Route-hoz is csatlakozott.

Február 24.: Különleges ünnepi fényt kapott a Klauzál Gábor Általános Iskola hagyományos farsangi bálja, az in­tézmény 2020-ban ünnepelte alapításának harmincötödik évfordulóját.

Március 11.: Együttműkö­désre lépett a Pázmány Pé­­ter Katolikus Egyetem és a múzeum. A helyi leletanyag közismertté tétele, közös kiadványsorozat és együttesen végzett ásatások is jellemzik majd a Koszta József Múzeum és a fővárosi intézmény közös munkáját.

Április 7.: Egy 3–4. századból származó fiatal szarmata lány sírját találták meg szentesi régészek a Berekháton. A lelet különlegességét az adja, hogy eltérő a test tájolása a korábban talált sírokéhoz képest.

Május 29.: Felújított házakkal várják a vendégeket, elkészült a Szentesi Sport- és Üdülőközpont vendégházainak fel­­újítása, a munkák költségének fő részét a Kisfaludy-program támogatása fedezte.

Június 12.: Világháborús gránátot fogott a mágneshorgász. Arany-Tóth Armand egy második világháborús szovjet gyártmányú aknagránátot emelt ki a Kurca medréből.

Július 7.: Tematikus szobákkal várják a sportolókat, telt ház esetén nyolc helyiségben összesen tizenkilenc vendéget tud fogadni a Kinizsi Klubházban kialakított sportszálló. A beruházás tizennégymillió fo­­rintból készült el.

Július 26.: Letették a Molcza Kft. betonelemgyárának alapkövét Nagytőke határában. Az 1250 négyzetméter alapterületű üzemben idén kezdődhet meg a termelés.

Augusztus 16.: Bajától Finnországig főtt a hallé a szentesi Tisza-parton, gyerek- és sportprogramokkal, valamint koncertek várták a halételek szerelmeseit a szentesi halászléfőző fesztiválon.

Szeptember 6.: Közösen festették ki a volt kultúrházat Lapistón. A megújuló épületben egy közösségi helyet szeretnének kialakítani, ahol találkozhatnak és kisebb rendezvényeket rendezhetnek a környéken élőknek.

Szeptember 9.: Emléktáblát kapott Szentes krónikása, immár dombormű őrzi egykori munkahelye folyosóján Labádi Lajos főlevéltáros, nyugalmazott levéltár-igazgató, Szentes díszpolgárának emlékét. Az egykori főlevéltáros negyven­évnyi, tudományos szempontból is jelentős munkásságát hagyta a városra.

Szeptember 29.: Meg­szépült a Sáp-halom melletti kereszt. A Szegvár határában álló felújított Szabó-kereszt felújítási munkáit a nyolcvanhét éves Szarvas Já­­nos készítette el.

Október 6.: Könnyebb lesz megszabadulni a használt olajtól, mivel partneri kapcsolatot alakított ki Szentes a Biotrans Kft.-vel, ezzel egyszerre teszik tisztábbá a környezetet és szereznek némi többletjövedelmet a városi iskolák, óvodák számára.

November 16.: A helyi talajnak megfelelő, Kárpát-medencében őshonos növényfajokból telepítettek méhlegelőt, mi­­után Szentes is csatlakozott az országos méhlegelő-telepítési programhoz. A városban 400 négyzetméteren alakítottak ki a méhek számára szükséges virágokból álló kertet.

Október 23.: Jubilált a tárlat: tavaly volt kereken negyven éve, hogy útjára indult az Alföldi Fotószalon, az évek során a kiállítás komoly rangot vívott ki magának. Az ünnepi kiállításon a modern képalkotások mellett sok olyan fotó is szerepelt, amelyek régi, hagyományos eljárással készültek.

December 11.: Terjeszkedik a Délalföldi Kertészek Szövetkezete, a cég a volt nagybani piac területét vásárolta meg. A beruházást az indokolta, hogy a szövetkezet hamarosan kinövi a jelenlegi telephelyét, annak bővítése pedig már csak egy külső egységben lehetséges.