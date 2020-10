Megszokták az emberek a maszkot

Megyei körképünkből kiderül, az emberek lassan megszokták, megszokják a szájmaszkot és zömében előírásszerűen – az orrot és a szájat is eltakarva – hordják tömegközlekedési eszközökön, boltokban, egyéb zárt közösségi terekben. Renitensek persze mindig akadnak.

– Kénytelenek hordani, betartani a szabályokat, de még mindig azt tapasztalom, a betérők 50 százalékának szólni kell, hogy vegye fel a maszkot – mondta Szegeden, a Gábor Áron utcai lottózó és dohánybolt eladója.

A többség szabálykövető

– A diákokkal nincs probléma, megállnak az ajtó előtt, felveszik, akad, aki anélkül jön be, de visszalép és felteszi a maszkot. Az idősebbek a renitensebbek. Volt, aki azt mondta, otthon hagyta, a kocsiban felejtette. Akadt, aki az asztmájára hivatkozott. Pedig tudják, hogy kötelező, ki is írtuk. Senki helyett nem fizetem ki a bírságot! – jelentette ki Heni, egy petőfitelepi kisbolt eladója.

Az egyik tarjáni „garázsboltban” azt tapasztalták, az emberek zömében viselik a maszkot, a „szabotőröknek” azzal érvelnek, 5 percig kibírják, nekik 8 órán keresztül kell hordani. A közeli szupermarketben hasonló véleményt hallhattunk: egy-két renitenst kivéve szabálykövetők a vásárlók. Ottjárunkkor 12-15 vevő volt a boltban, volt rajtuk szájmaszk és csak ketten nem takarták el az orrukat.

Villamos, troli, busz

Szegeden többféle tömegközlekedési eszköz van: összességében az állapítható meg, korosztálytól függetlenül, fegyelmezetten hordják az utasok a maszkot, elvétve az orr alatt. Viszont Baksra utazva tapasztaltuk: egy nő letolva a szájmaszkot egész úton telefonált. Többen folyamatosan piszkálták, le- és fel tologatták az arcukon. A Mindszent és Vásárhely közötti buszjárat menetideje eleinte 5 perccel hosszabbodott, mert a pilóta szinte valamennyi megállóban magyarázhatta a szabályokat. A vásárhelyi pályaudvaron a Szeged felé tartó járatra tömött sorokban, de maszkban várakoztak az utasok.

Maszkot is árulnak

– A vevőink már megszokták a rendet, ritka, hogy valaki maszk nélkül lép az üzletbe – tudtuk meg a makói Újvárosi ABC üzletvezetőjétől, Kaskötő Anitától. Ha valaki mégis így jön, mindig elég az udvarias kérés – tette hozzá. Aki otthon felejtette, vehet is, 100 forintért egyszer használatosat, 600-ért varrottat. Százból egyszer fordul elő, hogy valaki méltatlankodik, hőbörög.

– Ilyenkor elmondjuk, hogy ezt nem mi találtuk ki, és nekünk is viselni kell a maszkot – magyarázta. Amikor ott jártunk, valóban mindenkin volt maszk – vevőn, eladón egyaránt.

Figyelmeztetik a vásárlót

A szigorítás utáni napokban sokan továbbra is lazán kezelték a maszkviselést Vásárhelyen: nem igazították az orruk fölé, beszélgetés vagy telefonálás közben nyilvános, zárt térben az álluk alá tolták. Mostanra javult a helyzet. A helyi szupermarketekben a biztonsági őr továbbra is jelzi kérését, de az eladók és a pénztárosok is szólnak, és olyan is tapasztalható, hogy csak a maszk megigazítása után engedik fizetni a vevőt. A vásárhelyi kisebb boltokban is betartják a szabályokat.

Szentes és Csongrád

Szentesen és Csongrádon is odafigyelnek a helyes maszkhasználatra az üzletekben, de olyan is előfordul, hogy az eladók figyelmeztetik a vásárlókat, ha helytelenül teszik fel. Sorban álláskor a pénztárnál többnyire a megfelelő távolság megtartására is ügyelnek, és a nagyobb áruházakban ezt padlóra ragasztott „pöttyökkel” segítik. A tömegközlekedésre is jellemző a fegyelem: míg a buszpályaudvaron a várakozás közben elvétve használnak maszkot az emberek, de legkésőbb felszállás előtt már mindenkin ott van.