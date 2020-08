Megszűnt a Gergő Liget és a Rotary tanösvény

Megálmodója és gondozója megszüntette kedd este a Gergő Ligetet. A pihenőhely a Rotary tanösvény részét képezte, amely szintén nem viseli tovább ezt a nevet. A 20 éve, egyetlen magánszemély lelkesedéséből létrehozott ártéri piknikhelyszínt rendszeresen vandálok dúlják fel, a napi szinten otthagyott szemetet pedig a 73 éves férfi már nem győzi tovább takarítani.

Drogos, alkoholos, zajos kupleráj lett esténként a Gergő liget, ami méltatlan az unokám nevéhez – írta kedd este a pihenőhely Facebook-oldalán Farkas András. Az újszegedi ártérben 20 évvel ezelőtt alakított ki saját költségen egy piknikezésre is alkalmas tisztást fedett padokkal, tűzrakóhellyel, amelyet akkor született unokájáról nevezett el. Azóta is ő gondozta a területet, amely 5 évvel ezelőtt a Bertalan hídtól a Maros-torkolatig kialakított Rotary-tanösvény részévé vált. Kedvelt kiránduló célpont lett: az ösvény turisztikai kiadványok ajánlataiban is szerepel, a város pedig kutyafuttató területnek nevezte ki. Szerves részévé vált tehát Szegednek, a természetszeretők gyakran látogattak oda.

Mindez azonban megszűnik, Farkas András ugyanis bejelentette: mivel úgy érzi, magára maradt a terület kulturált megőrzéséért folytatott harcban, feladja és megszünteti az általa létrehozott pihenőhelyet.

– Napi szinten takarítottam a Gergő-ligetet, hogy az otthagyott ételmaradékokra és szemétre ne gyűljenek ide a rágcsálók – mesélte lapunknak. – A padokat takarítottam, hányást, vizeletet és drogos kellékeket tüntettem el, gondoskodtam a fűnyírásról, amikor pedig felgyújtották a tűzrakó hely ülőkéit, pótoltam. Rengeteg pénzt és munkát tettem bele, de 73 évesen már nem bírom tovább – magyarázta. Hozzátette: az utolsó csepp a pohárban az volt, amikor kedd este az ott randalírozókat felelősségre vonva még őt inzultálták.

– Nem szeretnék se verést, se szívinfarktust kapni azért, mert küzdök azért, hogy a liget kulturált maradjon. A névtáblát már levettem, a padokat elszállítjuk. A Szent-Györgyi Albert Rotary Clubbal egyeztetve pedig a tanösvény sem viseli többet a Rotary nevet. Nem gondozzuk többé a területet, így azt valószínűleg a természet előbb-utóbb visszaveszi magának – tette hozzá.