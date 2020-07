Megújul a csanádalberti óvoda

A Magyar falu program jóvoltából Csanádalbertin felújítják az óvoda és iskola épületét.

Többek között korszerűsítik az intézmény energetikai rendszerét is, így a jövőben az épület működtetése a jelenleginél sokkal gazdaságosabb lesz.

– Összesen 30 millió forintot nyertünk a Magyar falu programban. Szigeteltetjük az épület födémszerkezetét, korszerű nyílászárókra cseréljük a régi ajtókat, ablakokat – sorolta a felújításokat Csjernyik Zoltán, Csanádalberti polgármestere. Ezeken felül az épületet napelemekkel látják el, ami az áramellátást biztosítja a jövőben és az iskolai részben átalakítják a mosdókat. Az óvodában pedig felújítják a csoportszobákat, új bútorokat és egyéb eszközöket vásárolnak.

– Ezt a pályázatot még tavaly nyertük meg. A mesterek már gőzerővel dolgoznak, a benti munkák már elkészültek, most kint dolgozik a kivitelező – említette meg a településvezető. Kiderült, az óvodások nemcsak a kívül-belül meg­szépült intézménynek örülhetnek majd, mert az udvart is fejlesztik, ami azért is fontos, mert az óvodai élet meghatározó része a a szabadban zajlik.

– Egy másik pályázat révén, amelyen 5 millió forintot nyertünk, az óvodaudvart is megújíthatjuk. Már ez a munka is zajlik. Ha minden a tervek szerint halad, legkésőbb szeptember elsejére minden elkészül – emelte ki Csanádalberti polgármestere.