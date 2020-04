Megújul a makói műemlék templom

Folyik a makó-belvárosi római katolikus templom felújítása: kicserélik az aljzatot és a padokat, amelyek fűthetőek lesznek. A munka befejezése az év végére várható.

– Ekkora felújítás itt utoljára 1983-ban volt – mondta Pálfai Zoltán plébános, amikor be­­mutatta a Szent István téri római katolikus templomban most zajló munkát Farkas Éva Erzsébet polgármesternek. Az eredeti elképzelés a régi pa­­dok kicseréléséről szólt, de kiderült, hogy ehhez a belső tér alj­­zatát is meg kell újítani. A szép műemlék épület belső tere most szokatlan képet mutat, hiszen az új aljzatbetonra már elkezdték lerakni az új padlólapokat, ezért mindenütt állványok, szerszámok, munkaeszközök láthatók. Közben új festést kaptak a falak alsó, fehér részei, és készülnek a padok is, amelyek fűthetőek lesznek.

A bejáráson ott volt Nagy Je­­nő, az egyházközség világi elnöke és Birta Júlia Mihaé­­la, a makói román nemzetiségi ön­kormányzat elnöke is. Birta Júlia Mihaéla azért volt kíváncsi arra, hogy hogy halad a be­­ruházás, mert a kisebbségi testület volt az, amely pályázatot nyújtott be az Emberi Erőforrások Minisztériu­mához – és nyert mintegy 35 millió forintot.

– Más településeken is támogattunk hasonlóképp templomfelújításokat. Makón ugyan nincs román ortodox templom, a belvárosi római katolikus templom azonban nekünk szív­­ügyünk, hiszen sok itteni román él vegyes házasságban, és így látogat ide gyakran – mondta el lapunknak Birta Júlia Mihaéla.

Az állami támogatáson kí­­vül a hívek is adományoztak a felújításra, összesen mintegy nyolc és fél milliót. A munkákat nagyrészt helyi és környékbeli mesterek végzik, a befejezés az év végére várható.