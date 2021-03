Megújul a Szent Rókus-templom

Nagyszabású belső felújítás zajlik a szegedi Szent Rókus-templomban. A kereszthajó két oltárát már visszahelyezték, jelenleg a teljes padlózat burkolása zajlik.

Ezt ne hagyja ki! Kicsoda Bige László, a baloldalt finanszírozó vörösbáró?

A Szent Rókus-templom jelenlegi újjáépítését egy külső re­­no­válás előzte meg, amely 2019–2020-ban zajlott. Akkor a két torony, a homlokzat és az oldalhajók külseje újult meg. Ahogy akkor is, úgy az aktuális munkálatok zömének költségeit is a hívek adományából fedezi az egyházközség.

Évtizedes spórolás

Kretovics László plébános el­mondta: mindenekelőtt az idő vasfogának tépázása indokolta a felújításokat az 1905 és 1909 között épült, neogótikus stílusú épületben, amely a napfény városának második legnagyobb temploma.

– Harmincévnyi gyűjtögetés eredménye ez a beruházás.

Nagyvárosi egyházközségként ugyanis csak a hívek adományaira számíthatunk, egyéb tá­­mogatás nem áll rendelkezésünkre. Tovább azonban nem halogathattuk, 110 év után eljött az ideje – közölte a pápai prelátus, aki hozzátette: a belső felújítás összköltsége mintegy ötvenmillió forint még úgy is, hogy némely munkálatokat társadalmi munkaként vállalták a kivitelezők.

Süllyedő padlózat

A beruházás legfőképpen azért nem tűrt halasztást, mert a padlózat néhol már húsz centimétert is süllyedt, már-már balesetveszélyes volt egy-egy része.

A plébános akkor szánta rá végleg magát a felújításra, mikor a két oltár került veszélybe.

– A kereszthajó két végén ta­lálható oltárok, a Szent István- és a Szent család-oltár megdőlt befelé. Nagy kétségbeesés közepette kellett szétszednünk a carrarai márványoltárokat. Istennek hála azokat már sikerült visszaépítenünk. Még ugyan nincs rajta a tölgyfa felsőrész, mert azt is próbáljuk kicsit újítani, de restaurátor alkalmazására nincsen forrásunk. Februárban a régi padlózatot is felszedtük, kibetonoztuk az aljzatot, erre jön majd az új burkolat, amely tardosi mészkőből lesz. A tölgyfa padsorokat kiszedtük, azokat is kisebb felújítás után helyezzük majd vissza.

Tárt kapuk

A járványügyi korlátozások mi­­att jelenleg egyházmegyeszerte szünetelnek a nyilvános szentmisék, ám a templomkapuk to­vábbra is tárva maradtak a hívek előtt. Kretovics László tervei szerint húsvétra a templom egyik oldalába már visszakerülhetnek a padsorok. A teljes belső felújítás pedig nyár közepére fejeződhet be.

– Bár a nyilvános szentmisék szünetelnek, a templomok nyitva állnak.

Még nálunk is be tudnak jönni az udvar felől a hívek imádkozni. Javaslom, hogy e nehéz időkben is leg­alább vasárnaponként térjenek be egy imára, szenteljék meg az Úr napját – mondta.