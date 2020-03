Megújul az erődtemplom Óföldeákon

Megkezdődött az óföldeáki erődtemplom régen várt felújítása: az épületnek a rossz szigetelés miatt vizesednek a falai, de a régi tetőszerkezetet is rendbe kell tenni, a korhadó fahidat pedig, ami a vizesárok felett vezet át, ki kell cserélni. A munka várhatóan augusztus végére fejeződik be.

– Nagymamám nagyon vallásos volt. Kisgyermekként tehernek éreztem, hogy minden vasárnap el kell vele mennem a templomba – mondta Óföldeák polgármestere, Simonné Sinkó Erika arról, mióta van kötődése a falu erődtemplomához. Hozzátette, akkoriban egyszerűen csak szeretett volna az amúgy imádott nagymama kedvében járni. Később, felnőtt korára azonban megértette, mi ennek az értelme. Ma már önszántából jár misékre – igaz, hivatali elfoglaltságai miatt nem mindegyikre jut el. Az óföldeáki erődtemplom pedig egyenesen a szíve csücske, nagyon szereti.

– Sokan ide jönnek házasságot kötni. Természetesen én is itt fogadtam örök hűséget – vallotta meg a polgármester.

Sok a tennivaló

A XIV. században épült erődtemplom Óföldeák legrégebbi épülete. Felújítására még tavaly sikerült az egyháznak 83,5 millió forintot szerezni. A turisztikai célpontként is számon tartott épületnek a rossz szigetelés miatt vizesednek a falai, de a régi tetőszerkezetet is rendbe kell tenni. A templomot árok veszi körül, bejutni egy fahídon át lehet – ezt is ki kell cserélni, mert korhad. Amikor a napokban arra jártunk, örömmel láttuk: az épületet már állványerdő veszi körül, azaz elkezdődött a munka. A kivitelezésre az Építészmester Kft. kapott megbízást, és ha minden a tervek szerint alakul, a munka augusztus végére be is fejeződhet.

Egyszerűségében szép

– A helybeli templomba járók száma ma már sajnos nem túl magas, ők viszont ragaszkodnak a kis templomhoz – folytatta a polgármester. Ugyanakkor komoly idegenforgalmi jelentősége is van. Hazai és külföldi turisták egyaránt nagy számban jönnek felkeresni – igaz, mivel a faluban nincs komolyabb szálláshely, többnyire csak átutazóban, busszal érkeznek. Vannak a templomhoz kötődő rendezvények is, például a zarándoklat, aminek kedvéért az egyházmegye szervezésében több százan látogattak legutóbb Óföldeákra. Simonné azt mondta, az erődtemplomot azért lehet igazán szeretni, mert a maga egyszerűségében szép és élethűen idézi meg küllemével a középkort. Különösen az épületet körbeölelő vizesárok teszi egyedivé, különlegessé. Az óföldeáki erődtemplom a térség, vagyis a Dél-Alföld egyetlen falusi gótikus temploma, a magyar művelődéstörténetnek országosan is számontartott, egyedülálló műemléke.

Erődtemplomok szerte az országban

A templomok nagyjából a 18. szá­zadig láttak el védelmi feladatokat is. A mai Magyarország területén mintegy 70 ilyen található, s továbbiak Erdélyben, a Felvidéken, sőt, a Délvidéken is – többségük azonban messze nincs olyan jó állapotban, mint az óföldeáki. Olyanok is vannak, amelyek már csak a történelemkönyvek lapjain léteznek. Az óföldeáki gótikus templom körüli nem mindennapi védőfal a 15–16. század fordulója körül épülhetett ki. Maga a település a nevét attól a Pfilippus Diaconusról – egyházi segítő ember – kapta, akit Szent Gellért püspök hívott segítségül Csanádra 1035-ben, és aki Szent Gellért halála után számos apátság és esperesség alapítója volt.