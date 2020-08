Megújult a makói ortodox zsinagóga + fotók

Átadták csütörtökön a felújított, látogatóközponttal kibővített makói ortodox zsinagógát, ami egy 1,4 milliárdos országos program része volt. Ezen fejlesztés keretében készült el a közelmúltban a jángori zsidó temetőbe vezető út is.

– Ez a történelmi zsidó városrész szíve – mondta Urbancsok Zsolt történész, a makói zsidóság örökségét ápoló Dr. Kecskeméti Ármin Baráti Társaság elnöke a makói ortodox zsinagógáról, amit felújítása után tegnap adtak át. A város egykor igen népes zsidó közösségéről is híres volt, Kis-Jeruzsálemnek is nevezték. Az például, hogy a makói vöröshagymát megismerte az egész világ, ugyancsak izraelita kereskedőknek volt köszönhető – hívta fel a figyelmet az avatóünnepségen. Arról is beszélt, hogy a zsidóság és a magyarság együttélése egészen az első világháborúig békés volt.

Kunos Péter, a MAZSIHISZ ügyvezető igazgatója a beruházásról elmondta, ez egy 1,4 milliárdos országos fejlesztés része, amelyek az izraelita zarándokturizmus helyszíneit érintik. Szigetelték a felvizesedő falakat, újrafestették az épületet kívül-belül, megújult az emlékudvar, de a rituális fürdőt a magas talajvízszint miatt nem lehetett megnyitni – a beton fedlapra Sejben Lajos plasztikája került. A zsinagógához tartozó házban pedig látogatóközpontot alakítottak ki, ami a makói zsidóság történetével ismerteti meg a látogatót. A tervezésben nagy szerep jutott Karsai Ildikó grafikusművésznek.

Farkas Éva Erzsébet, Makó polgármestere, aki a megnyitó alkalmával kedves gesztusként héberül is mondott néhány szót, azt kívánta, hogy ez a hely legyen az, ahol a makóiak és az ide látogatók egyaránt megtalálják a békét. – A zsinagóga a széttört egészre emlékeztet bennünket, hiszen az egykor népes helyi közösség ma már nem létezik – tette hozzá.