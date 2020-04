Megújult a Pallavicini-kastély

Több mint 10 millió forintból megújult a sándorfalvi Pallavicini-kastély. A tisztasági festésen túl az alsó, közösségi tér jelentősebb fazonírozáson is átesett, hogy jobban szolgálja a modern kor igényeit és az itt tartott rendezvények hangulatát.

Pályázati forrásból megújult a sándorfalvi Pallavicini-kastély. A munkálatokra a település kö­­­zel 8 millió forintot kapott, ehhez pedig további több mint 2,6 millió forint önerőt az önkormányzat biztosított.

– Tíz éve nyitott a kastély, festésre már mindenképpen szükség volt. Egy pályázati lehetőségnek köszönhetően viszont ennél többre is lehetőségünk nyílt, így az épület egy része új arculatot kaphatott – mondta el lapunknak Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester.

A februárban kezdődött munkálatok során az emeleti rész tisztasági festésen esett át, lent pedig kialakítottak egy tankonyhát.

– Célunk, hogy a sándorfalviakat megismertessük a régi, hagyományos ételek elkészítési módjaival. Ezeket a tanfolyamokat ebben a tankonyhában tartjuk majd – mesélte a polgármester.

Az egykor a cselédek által használt alagsori részen, amely a 10 évvel ezelőtti felújítás után a kisváros egyik közösségi te­­révé vált, más változások is történtek. A leglátványosabban a kávézó biliárdszobája újult meg: a falakat fotótapétával vonták be. – A képek a város meghatározó eseményein készültek az elmúlt 20 évben, a sándorfalviak magukat láthatják ezeken viszont – mesélte a polgármester. A többi helyiséget is átfazonírozták: ez a szint is elegánsabb, a kastély miliőjéhez jobban illeszkedő hangulatot kapott.

A munkálatok mostanra be­fejeződtek, már csak a pakolás, berendezés van hátra. Ezen je­­lenleg is dolgoznak az intézmény munkatársai. Hivatalos átadót a jelenlegi járványügyi helyzetben egyelőre nem tudnak tartani, de a polgármester reményét fejezte ki, hogy hamarosan ismét birtokukba vehetik a sándorfalviak a kastélyt, ahol esküvőktől a családi rendezvényekig számos rendezvényt szoktak tartani, és amely most már külsejében is tükrözi azt, amilyennek használói leginkább látni szeretnék.