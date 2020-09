Megújult az óföldeáki erődtemplom

Eltűnt az állványerdő az óföldeáki erődtemplom körül, az előzetes terveknek megfelelően, időben befejeződött a felújítás. Az átadási ünnepséget jövő vasárnap tervezik – szabadtéri hálaadó szentmisével, amit Kiss-Rigó László megyés püspök fog celebrálni.

Újjászületett Óföldeák legismertebb, egyben legrégebbi épülete, a 14. századból ránk maradt erődtemplom. Mint akkoriban megírtuk, a munka még kora tavasszal indult, és hamar állványerdő borította be a falakat. A rossz szigetelés miatt vizesedtek a falak, de a régi tetőszerkezetet is rendbe kellett tenni, a korhadó fahidat pedig, ami a vizesárok felett vezet át, ki kell cserélni.

Maradt az egyszerűség

A beruházásra még tavaly sikerült az egyháznak 83,5 millió forintot szereznie. A turisztikai célpontként is számontartott épület helyreállítására az Építészmester Kft. kapott megbízást, és az előzetes terveknek megfelelően most a végére is értek a munkáknak.

– Ezzel most hosszú időre megoldódtak az erődtemplom gondjai – mondta a falu polgármestere, Simonné Sinkó Erika, aki azt is elárulta: személy szerint a legjobban az életveszélyes híd cseréjének örül, no meg annak, hogy a külső-belső festés után megmaradt a templom méltóságteljes egyszerűsége. A templomok egyébként nagyjából a 18. századig láttak el védelmi feladatokat is. A mai Magyarország területén mintegy 70 erődtemplom található, s továbbiak Erdélyben, a Felvidéken, sőt, a Délvidéken is – többségük azonban messze nincs olyan jó állapotban, mint az óföldeáki.

Harmincan az első misén

Az óföldeáki erődtemplom a térség, vagyis a Dél-Alföld egyetlen falusi gótikus temploma, a magyar művelődéstörténetnek országosan is számontartott, egyedülálló műemléke. Különösen az épületet körbeölelő vizesárok teszi egyedivé, különlegessé. A falu hívő közössége maroknyi csupán, ezért is lepődött meg a polgármester, hogy a felújítás utáni első misén múlt vasárnap mintegy harmincan jelentek meg. Korábban jó, ha 8-10 ember összejött.

– Persze ez a létszám nyilván a kíváncsiság számlájára is írható. Néhány vidéki is volt itt – mondta Simonné, aki azt is hozzátette: egyelőre a turisták nem fedezték fel a megújult műemléket, de ez alighanem a járványveszélynek tulajdonítható.

A püspök ad hálát

Ugyancsak a koronavírus-járvány miatt volt sokáig bizonytalan, mikor és hogyan tudják ünnepélyesen felavatni a templomot. Ez mostanra eldőlt: jövő vasárnap, azaz szeptember 27-én délelőtt fél tízkor tartanak hálaadó szabadtéri szentmisét, melyet maga Kiss-Rigó László megyés püspök fog celebrálni.

– Mi addig is imádkozunk a jó időért – mondta Simonné, megemlítve, hogy ebben a falu új plébánosától, Lackó Istvántól is segítséget kért. Közben már folyik az egyház újabb beruházása Óföldeákon: felújítják a parókia épületét 15 millió forintból, ahol közösségi rendezvényeket is tartanak majd. A munkások most a tetőn dolgoznak, de a helyszínre már megérkeztek az új ajtók-ablakok is.