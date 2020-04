Megújult az orvosi rendelő Nagytőkén – Galéria

Befejeződött a háziorvosi rendelő felújítása Nagytőkén, a régóta várt beruházáshoz a Magyar Falu program biztosított forrást. A két hónapig tartó munkát nem várt akadályok is hátráltatták, de végül időben elkészült az egészségügyi intézmény.

Aki járt valaha a nagytőkei háziorvosi rendelőben, annak biztosan megfordult a fejében, hogy ráférne már egy alapos felújítás az épületre. Mivel a falunak korábban lényegében nem volt bevétele, önerőből elérhetetlen volt ez a vállalkozás. Ezen segített a Magyar Falu program, ennek köszönhetően csaknem 7 millió forintot tudtak a rendelőre fordítani.

– A Magyar Falu program keretein belül tudtunk olyan forrásokhoz hozzájutni, aminek segítségével teljes mértékben meg tudtuk újítani az orvosi rendelőnket. Hál’ Istennek nemcsak – ahogy szokták mondani – egy ráncfelvarrás, hanem egy valóságos, teljes körű felújítás történt a rendelőben a helyiek nagy boldogságára és örömére – tájékoztatott Szénászky Zsolt polgármester.

Az orvosi rendelő teljesen átalakult, kint elkészült az új lépcső és akadálymentes feljáró, bent pedig járólapot raktak le, kicserélték a csempét, új nyílászárókat és bejárati ajtót építettek be, újak a szaniterek is, és a vízvezetékeket is kicserélték. Utóbbinál nem várt „meglepetések” is előkerültek a földből: a csövek feltárásánál derült ki, hogy két fenyőfa hatalmas gyökérzete a szennyvízcsöveken belül nőtt tovább és feszítette szét azokat. Ez utóbbi némiképp hátráltatta a munkálatokat, de a felújítás így is időre elkészült. A nagytőkeiek az átalakítás alatt sem maradtak orvosi ellátás nélkül, amíg a munkák folytak, a rendelés a Művelődési Háznál zajlott.

– Ugyanúgy ment az orvosi ellátás, csak ideiglenesen egy másik helyiségben, így nem éreztek semmiféle hiányt az emberek. A nagytőkeiek nagy empátiával és türelemmel viselték ezt a majdnem két hónapos időszakot – mondta el a település polgármestere, aki hozzátette, szerette volna egy nyilvános átadón bemutatni a rendelőt a nagytőkeieknek, erre azonban nem alkalmas a jelenlegi helyzet.

A helyiségeket már kitakarították, egy-két utolsó simítás van még hátra, de már birtokba lehet venni, Máthé-Magyar Csaba háziorvos egy-két héten belül költözhet vissza a rendelőbe.