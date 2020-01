Megújult iskola és egészségház Derekegyházon

Látványos beruházások éve volt 2019 Derekegyházon. Átadták a nevelési-oktatási központot, felújították az egészségházat. Templom épült és Tompahátig megújult az út.

– Míg 2018-ban elsősorban a forrásszerzésre, a pályázatokra helyeztük a hangsúlyt, addig 2019 a látványos beruházások éve volt – mondta Szabó István, Derekegyház újraválasztott polgármestere.

Új nevelési intézményt adtak át

– 2019 februárjában adtuk át az új nevelési intézményünket. Az iskola épülete korábban félig üres volt, hiszen a felső tagozat már Szentesre jár, az alsósok tanulnak De­­rek­­egyházon. Az iskolaépület földszintjén kialakítottunk egy 7 fős minibölcsődét, egy kétcsoportos óvodát. Az iskola pedig az épület felső szintjére költözött. Az iskolai fejlesztést a tankerület finanszírozta. Az összes többit, vagyis az alsó szint átalakítását, a nyílászárócseréket, energetikai felújításokat TOP-os pályázati forrásokból, saját erő hozzáadásával készítettük el.

Gondozási központ lesz az óvodából

Szabó István elmondta, a meg­üresedett óvodaépület részleges felújítása is elkészült tavaly. Ki­cserélték a villanyvezetékeket, korszerűsítették a fűtést, megoldották a mozgáskorlátozotti feljárást. Áthajtották a tetőt, felújították a homlokzatot. Kijavították a terasz burkolatát. Az eszközbeszerzés még hátravan. Az egykori óvodában gondozási központot alakítanak ki. A hely arra is alkalmas lesz, hogy megszervezzék az idősek nappali ellátását.

– TOP-os forrásból felújítottuk az egészségházat is. Ez teljes energetikai megújulást foglal magában, hőszigetelés­sel, nyílászárócserével. Sok új eszközt is vásároltunk. Fel­­újítottuk a padlástérben lé­­vő szolgálati lakást is. Emellett Szegvárral közösen egy kö­­zösségfejlesztési programot is létrehoztunk, ugyancsak pályázati forrásból – folytatta a polgármester.

A Magyar Falu programra is sikeresen pályázott Derek­egyház. Ennek segítségével a művelődési házban nyílászárócsere történt, és klimatizálták az épületet. Az orvosi rendelőnek további eszközöket vásároltak. A Vidékfejlesztési Program jóvoltából a napközi konyhában a teljes villamos hálózatot felújították, nyílás­zárókat cseréltek, a fűtési rendszert is korszerűsítették. Új főzőeszközök vásárlására is lehetőség nyílt.

Út, templom és lakóotthonok épültek

Nem csak önkormányzati beruházásokkal fejlődött Derek­egyház. A közútkezelő cég fel­­újította a 8,2 kilométeres tom­­paháti utat. Tavaly épült fel a Szeged–Csanádi Egyházmegye új temploma. A Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság új lakóotthonokkal váltja ki a kastélyt. A házak már elkészültek.

– 2020 is mozgalmasnak ígérkezik. Több olyan nyertes pályázatunk van, amiket idén valósítunk meg. Belügyminisztériumi forrásból nyertünk pénzt a Dózsa György utca teljes új aszfaltozására. A Magyar Falu programból az óvodaudvaron alakítunk ki új játszóteret, a Köztársaság térnél a ma­­lom melletti csomópontot újítjuk fel, ami az érintett településrész lakóinak feljutását könnyíti meg a főútra. Egy új, modern orvosi lakást is építünk, amit 30 évig ingyenesen biztosítunk az itt letelepedő orvosnak. Leader pályázatból fejlesztjük és napelemmel látjuk el a települési konditermet. Nyertünk a település történetét bemutató könyv kiadására is. Elkészíttetjük a derekegyházi öntözőhajó makettjét is.