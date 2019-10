Megújult külsővel várja az olvasókat a sándorfalvi könyvtár

A megyei önkormányzat könyvadományának köszönhetően a könyvtár állománya is bővült.

Szükség van-e könyvtárra a mai világban? A válasz igen. A könyvtár a kultúrához való hozzájutást teszi lehetővé – mondta Farkas Sándor miniszterhelyettes, országgyűlési képviselő a sándorfalvi ünnepségen, amelyet a felújított könyvtár átadása alkalmából szerveztek pénteken délután. A miniszterhelyettes dicsérte Sándorfalva közösségét és a település fejlődését. Hozzátette, kötelességének érzi, hogy segítse a város fejlesztési terveinek megvalósítását.

A sándorfalvi Petőfi Emlékkönyvtár 1974 óta üzemel a Dózsa György utcában. Eleinte az idősek otthonával volt kénytelen osztozni az épületen, s csak később tudott önállóan működni. A mostani felújítás keretében nemcsak tetszetős külsőt kapott az épület, hanem kibővült a tér is, és egy foglalkozó teremmel gazdagodott az intézmény. Így a legkisebbektől kezdve a felnőttekig mindenki igényének megfelelően igyekeztek kialakítani az épület belsejét, amely most már különböző könyvtári rendezvények lebonyolítására is alkalmassá vált. Külön szobát rendeztek be a gyermekek számára, akik nemcsak meséket válogathatnak, hanem olvashatnak is. A szórakoztató és szépirodalmi könyveken kívül pedig cd- és dvd-részleg is helyet kapott a gyűjteményben. Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester asszony elmondta, hogy a beruházás többféle pályázati forrásból és a helyi vállalkozók hozzájárulásából valósult meg.

Az eseményen jelen volt Kovács Beáta, a megyei közgyűlés alelnöke is, aki kijelentette, meghosszabbítja könyvtári tagságát. A megyei önkormányzat könyvadományának köszönhetően a könyvtár állománya is bővült.

Az ünnepélyes megnyitó Sutka János plébános áldásával zárult.

