Megválasztották a bizottságok, tanácsadó testületek elnökeit, tagságát

Hódmezővásárhely képviselő-testülete közel 30 napirendi pontot tárgyalt a tegnapi közgyűlésen.

Tájékoztatást hallgattak meg az óvodák 2018/2019-es nevelési évben végzett munkájáról, illetve a 2019/2020-as tanév indításáról.

Elfogadták a belső ellenőrzési csoport idei II. és III. negyedéves beszámolóját. Mindkét negyedévben 5 tervezett ellenőrzést és 1 soron kívülit hajtottak végre. Többek között azt is vizsgálták, hogy szabályosan kezdett-e el szeptemberben a piac üzemeltetése parkolási bérlet-díjat szedni. Kiderült, a parkolási bérlettel kapcsolatban többféle szabályzat, rendelet is fellelhető. Kitáblázva és a honlapon is eltérő információk jelentek meg. Kérték a vezetőt az információk egységesítésére.

A közgyűlés meghatározta a december 12-én 16 órakor kezdődő közmeghallgatás témáját, ami a közlekedési infrastruktúrához kapcsolódik, különös tekintettel a tram-trainre. Benkő Zsolt javasolta, vegyék napirendre Hódmezővásárhely környezeti állapotának kérdését is, de a Tiszta Vásárhelyért Egyesület és a Mindenki Magyarországa Mozgalom színeiben bejutott többség ezt leszavazta.

A közgyűlésen megválasztották három bizottság elnökét és tagságát. A pénzügyi bizottságot Gyöngyösi Ferenc vezeti. A szociális bizottság elnöke Mester János lett, az oktatásié pedig Lőkösné Nagy Sarolta.

Döntés született arról is, hogy a jegyző munkáját a jövőben két aljegyző segítse. A Lakásügyi Tanácsadó Testület elnöke Koncz János lett, a Közlekedési és Közbiztonsági Tanácsadó Testület Gyömrő-Molnár Imre, az Idősügyi Tanácsadó Testületet Fejes Péter, a Rászoruló Időskorúak Tanácsadó Testületét pedig Berényi Károly vezeti.