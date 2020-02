Megvan a gyalogos- és kerékpároshíd tervezője

A fővárosi Speciálterv Építőmérnöki Kft. készíti majd el a Modern városok programban megépülő gyalogos- és kerékpároshíd terveit – derült ki a Közbeszerzési Értesítőből. A kiírásra 7 cég jelentkezett, mindegyik budapesti.

Újabb lépéssel közelebb van Szeged a gyalogos- és kerékpároshíd megépítéséhez, ugyanis az önkormányzat novemberben kiírt közbeszerzésének megvan a nyertese. Heten jelentkeztek a kiírásra, végül a Speciálterv Építőmérnöki Kft. készíti el a közlekedési vizsgálatot, a tanulmánytervet, a megvalósíthatósági tanulmányt, valamint a részletes környezeti hatásvizsgálatot. Mindezek elkészítésének költségét nagyjából nettó 43 millióra becsülték előzetesen, a nyertes azonban kicsivel több, mint nettó 21 millióért vállalja a munkát. Érdekesség, hogy mind a hét jelentkező cég fővárosi volt.

Három éve döntöttek a beruházásról

A híd a Modern városok programban épül meg csakis gyalogos és kerékpáros használatra. Erről még 2017-ben állapodott meg Orbán Viktor miniszterelnök és Botka László polgármester. Akkor a másfél órás egyeztetés utáni sajtótájékoztatón elhangzott, hogy életet lehelnének a Tisza Szeged főutcája projektbe, a kerékpáros- és gyalogoshídról pedig mint „holnaputáni tervről” beszéltek. Akkoriban egyébként úgy lehetett kalkulálni, hogy 3 milliárdból meg lehet építeni egy ilyen hidat.

Helyszín és látványterv egyelőre nincs

Annyit tudunk, hogy a megyeszékhely szabályozási tervébe foglaltak szerint a létesítmény a Tisza Lajos körútnál lévő árvízi emlékműtől indulna és Újszegeden körülbelül a Herke utcánál érne véget, nagyjából a gabonakutatónál. A kinézetéről azonban semmit sem tudni, látványtervek még nincsenek, a városvezetés viszont ennek a fejlesztésnek a részeként szeretné a Fő fasortól az Aradi vértanúk teréig a kapcsolódó úthálózatot is átalakítani, mert szerintük enélkül a levegőben lógna az új híd.

Több hónapig is eltart a mostani munka

Most, hogy megvan a tervező, először a nyomvonalvázlatok elemzését végzik el, a folytatásban a szerkezeti kialakításokat veszik napirendre, majd ha mindez megtörtént, akkor többféle tanulmánytervet készítenek, valamint a környezeti hatásvizsgálatot.

A Közbeszerzési Értesítőből kiderül, hogy a tervezési munka magában foglal olyan dolgokat is, mint például a környezetvédelmi hatóságokkal, a nemzeti parkokkal történő egyeztetést, de geodéziai felmérést is kell végezni, illetve meg kell vizsgálni régészeti és műemlékvédelmi szempontból is az érintett területeket, valamint a közműkezelőkkel is egyeztetnek majd.