Megvannak a legzajosabb és legszennyezettebb helyek a városban

Közgyűlést tartott a Környezet- és Természetvédők Csongrád Városi Egyesülete.

Az éves beszámoló során többek között ismertették a tavalyi légszennyezettségi és zajszintmérési adatokat is, így kiderült, hogy hol vannak a legzajosabbak és a legszennyezettebbek helyek Csongrádon.

Mint Deák József elnöktől megtudtuk, a helyi környezetvédők a természeti értékek feltárása és megőrzése mellett tanulmányi vetélkedőket is szerveztek, de működtetnek környezet- és természetvédelmi irodát, Zöld Pontot is, valamint számos vizsgálatot is végeztek. A természetőrök mintavételezéssel megvizsgálták a Tisza és holtágai vízminőségét, itt nem találtak kiemelkedő szennyezettséget.

Szintén foglalkoztak még a városi közlekedéssel is, mértek a légszennyezettséget és a zajszintet és forgalomszámlálást végeztek. Az adatokból kiderült, Csongrádon a legzajosabb hely az autóbusz-pályaudvar és környéke, valamint az Ifjúság tér és a Fahíd – bár utóbbi kettő adata még a megengedett közlekedési zaj határérték alatt maradt. A légszennyezettségi adatok alapján azt állapították meg, hogy a legszennyezettebb hely a belvároson kívül található, a Félegyházi úti körforgalomnál mérték a legrosszabb adatokat.