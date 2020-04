Megyénk harmincötezernél is több maszkot kapott Kínából

Jelentős mennyiségű egészségügyi adomány érkezett a Shaanxi tartományból, mely 25 éve testvérmegye kapcsolatban áll Csongráddal. Minden egészségügyi intézmény részesül megyénkben a csütörtökön átvett védőfelszerelésekből.

Egészségügyi védőfelszerelések érkeztek a kínai Shaanxi tartományból Szegedre a kínai Shaanxi Tartományi Kormány, a Shaanxi-i Kereskedelmi Kamara és a Xi’an-i Hagyományos Kínai Orvoslás Egyetem felajánlásából. Az ezer darab egyszer használatos overálokat, a több mint harmincötezer orvosi maszkot, az ezer darab arcvédő álarcot, a kétszáz darab védőszemüveget és az ötszáz darab KN95 maszkot április 9-én vették át a Szegedi Tudományegyetem és a Csongrád Megyei Önkormányzat vezetői.

Polner Eörs, a Csongrád Megyei Közgyűlés alelnöke kiemelte, hosszú évek óta jó kapcsolatot ápol a két megye, éppen ezért február közepén tizenhétezer szájmaszkot küldött a magyarországi Shaanxi Kereskedelmi Egyesület és a Csongrád Megyei Közgyűlés a kínai testvérmegyébe. A felajánlás akkor komoly segítséget jelentett Shaanxiban a vírus elleni védekezésben. Az alelnök megjegyezte, a most érkezett adományból megyénk minden egészségügyi intézménye részesül az igényeknek megfelelően.

Shaanxi tartomány magyarországi kereskedelmi képviselője, Cao Zheng Yin hangsúlyozta, a bajban ismerszik meg a jó barát. Ezt a mondatot a kínaiak a védőfelszerelések dobozaira is ráírták. Cao Zheng Yin elmondta, nagy segítség volt számukra a februári adomány, ezt szerették volna most viszonozni. Hozzátette, már huszonöt éve ápolnak testvérmegyei kapcsolatot Csongrád megyével, illetve az egyetemmel is szoros együttműködésben állnak. Úgy véli, a magyar és a kínai felajánlásokkal ezek a kapcsolatok még szorosabbra fűződtek.

Rovó László, a Szegedi Tudományegyetem rektora szerint nincs hiány védőfelszerelésekből Szegeden, de ezzel a szállítmánnyal biztosított tartalékot tudnak kialakítani. Mint mondta, a Kínából érkezett segítség meghatározza a következő hetekben az egyetem védőfelszerelés ellátását, nagy örömmel fogadták az öt raklapnyi védőeszközt, amiből a szegedi klinikákra is visznek. Az SZTE vezetője is úgy véli, még szorosabbá vált a barátság a két megye és a két oktatási intézmény között.

Fendler Judit, a szegedi egyetem kancellárja örömét és köszönetét fejezte ki az adomány kapcsán. Megjegyezte, a több ezres tételből álló adomány komoly segítséget jelent a szegedi klinikáknak. Tájékoztatása szerint az egyetemen kialakítandó Kínai Központban is nagy szerepet szánnak a Shaanxi tartománybeli partnereknek.

Ingyenesen hívható a magyar ügyeleti központ Az ügyeleti központ e-mail-elérhetősége: [email protected] A beérkező elektronikus levelekre a lehető legrövidebb időn belül ellenőrzött, hiteles választ küldenek.

A 06-80-277-455 és a 06-80-277-456 számú, ingyenesen hívható információs vonalakra kezdeményezett hívásokat a nap 24 órájában az ügyeleti központban fogadják a Nemzeti Népegészségügyi Központ munkatársai.

A kormány koronavírussal kapcsolatos hivatalos Facebook-oldalán és a koronavirus.gov.hu kormányzati honlapon hiteles és naprakész tájékoztatás található a fertőzésről.

Képalá: Overálok, orvosi maszkok és védőszemüvegek segítik a járvány elleni védekezést. Fotó: Karnok Csaba