Megyesi István nevét viseli a sporttelep – Galéria

A falu leghíresebb futballistájáról nevezték el a csanyteleki sportpályát. Az avatón elhangzott, az FTC örökös bajnokának is választott válogatott labdarúgó, Megyesi István kitartásban, a játékhoz való hozzáállásban és sportszeretetben is példát mutathat a mai fiataloknak.

– Jó barátok voltunk Pistával, közel is laktunk egymáshoz, majdnem minden hétvégét együtt töltöttünk a családjainkkal. Egymás mellett-mögött játszottunk, a pályán és a magánéletben is jól megértettük egymást. Együtt nyaraltunk, egyforma autónk volt, még hasonlítottunk is egymásra, úgyhogy néha össze is kevertek minket – emlékezett egykori játékostársára és barátjára Mucha József, a Fradi válogatott legendája. – Megviselt a magánéleti válsága és a halálhíre, természetesen a temetésén is itt voltunk. Még játékoskoromban többször jártam nála Csanyteleken, ha meghallom a falu nevét valahol, mindig ő jut az eszembe. Köszönet és dicséret illeti ezt a közösséget, hogy nem feledkeztek meg róla – mondta el Mucha József.

Megyesi István nagyon messziről indult, és nagyon magasra jutott: a csanyteleki fiú tizenöt évesen már a Békéscsabában focizott, tizennyolc évesen pedig már a Ferencvárosban játszott. A Fradiban közel négyszáz meccset játszott, kétszer lett bajnok, kupát négyszer nyert a zöld-fehérekkel, de része volt az FTC ’71-’72-es nagy UEFA-kupa menetelésének is és játszott a ’74-’75-ös KEK-döntőben is, a magyar válogatott mezét pedig hétszer húzhatta magára, 1981-ben a Ferencváros örökös bajnokának választották. A település híres szülötte öt éve hunyt el, nevét mostantól a falu sporttelepe viseli. Emléktábláját egykori játékostársai, többek között olyan Fradi-legendák társaságában avatták fel, mint Takács László, Martos Győző, Mucha József, vagy Bálint László.

– Csanyteleknek vannak értékei, van mit megmutatnunk – emelte ki a névadón Erhard Gyula polgármester. – A környéken itt van a legtöbb utánpótlás-játékos, ezért is került a klubház bejárata mellé az emléktábla: a fiatalok példát vehetnek Megyesi Istvánról kitartásban, a játékhoz való hozzáállásban és sportszeretetben – tette hozzá a polgármester.

Az egykori válogatott játékosra Tobak Csaba, a Fradi múzeum igazgatója és Farkas Sándor, a térség országgyűlési képviselője is emlékezett, majd Kiss-Rigó László megyés püspök kérte Isten áldását az újonnan átnevezett sporttelepre.