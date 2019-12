Menüt vált a panaszok miatt a szentesi konyha

Sűrű fellegek gyülekeznek a központi konyha felett: a szentesi szülők háborognak a gyerekeiknek az iskolákban, óvodákban felszolgált ételek miatt.

A panaszok szerint sok esetben rossz minőségű, ehetetlen ételt szállítottak ki, ezért több óvoda szülői közössége összefogott, és egy internetes petíció formájában kérték a városveze­tés segítségét az ügyben. Az online aláírásgyűjtéshez ed­­dig több mint százötvenen csatlakoztak, közülük többen kiemelték, a gyerekeik éhesen jönnek haza az óvodából, iskolából, mert nem bírják megenni az ott kapott főztet, mások az ételek megjelenését is bírálták.

Ezzel kapcsolatban azonban érdemes megjegyezni, hogy az uzsonnafélék általában nem fogyasztásra készen érkeznek a konyháról, így ezeket az iskola konyháján állítják össze.

A központi konyha közösségi oldalán nemrég fotókkal kezdték bemutatni, hogyan is kellene kinéznie az általuk készített ételeknek, az óvodások, iskolások asztalán megjelenő verziót pedig a szülők gyűjtik egy internetes csoportban.

Mint Nyári János, a konyha vezetője elmondta, a tálalókonyhákat nem áll módjában ellenőrizni. – A tálalókonyhákat nem mi igazgatjuk, így nem is ellenőrizhetem. Már kértem az intézményvezetőket, hogy engedélyezzék ezt. Amikor ta­valy voltak kint a Nébihtől ellenőrizni ezeket a konyhákat, ők is nagyon sok problémát fedeztek fel – magyarázta Nyári János.

A mesterszakács 2016 óta irányítja a központi konyhát, ami nemcsak az iskolákat és óvodákat látja el étellel, de a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthont és a Gondozási Központot is. Nyári János kérdésünkre elmondta, hallott a szülők petíciójáról, bár részleteiben nem ismeri. A panaszok eljutottak hozzá is, ezért egyeztetett az általuk ellátott intézmények vezetői­vel és változásokat vezetnek be a menükben. A módosítások folyamatosan zajlanak, az óvodáknál már új étlap alapján étkeznek, de az iskolások is hamarosan új menü alapján kapják az ételeket. A konyha vezetője hozzátette, várja az iskolás, óvodás szülőket, szeretné, ha megnéznék és meg is kóstolnák a központi konyhán készült ételeket.