Méretes fonott kalácsot kaptak az algyői családok – Galéria

A Tisza-parti községben már hagyománnyá vált, hogy fonott kaláccsal segíti a helyi rászoruló családokat a Magyar Vöröskereszt Csongrád Megyei Szervezet Algyői Alapszervezete. Csütörtökön hetven család között osztottak szét nyolcvan, igen méretes kalácsot, amit a tápéi Balázs András péktől rendeltek.

Lapunknak a szervezet képviselője, Gonda Károlyné elmondta, a rászoruló családok ünneplését szeretnék ezzel segíteni, melyhez az önkormányzat is hozzájárul minden évben jelentősebb összeggel. A nagycsaládosok több kalácsot kapnak, például van olyan ház, ahol kilenc gyermek van, oda három csomagot visznek. Kiemelte, folyamatosan azon dolgoznak, hogy segítsenek a helyben élőknek, ezért szerveznek ruhagyűjtést minden évben, a gyermekekkel kókuszgolyót szoktak készíteni, de a véradókat is mindig megvendégelik.

A korábbi években úgy zajlott a kalácsosztás, hogy a családok mentek a csomagért, azonban a jelenlegi egészségügyi helyzetre való tekintettel a szervezet tagjai vitték házhoz az adományt.

Molnár Áron polgármester szerint ez olyan kezdeményezés, ami mindenképp színesíti a húsvét előtti készülődést. Mint mondta, olyan családoknak segítenek, akiknek a húsvét előtt is szükség van a támogatásra, ezért járul hozzá a önkormányzat is minden évben a kalácsosztáshoz. Megtudtuk, minden kalácshoz egy maszk is járt a vírus elleni védekezést segítve. A védőeszközből ezer darabot vásárolt az önkormányzat a napokban, ebből kaptak a családok.