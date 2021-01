Mérőórák a szomszédban – a lakók szerint szabálytalan, a makói önkormányzat szerint nem

Felépült a Kálvin utcában az ígért új háziorvosi rendelő, az amúgy szép és korszerű épületnek azonban van egy első pillantásra igen szokatlan jellemzője: a hozzá tartozó közüzemi mérőórákat az egyik szomszédos ház falánál helyezték el. Akik benne laknak, tiltakoznak ez ellen, az önkormányzat szerint viszont minden rendben van.

– Maga látott már ilyet? – kérdezte a makói Ivanics Gézáné, miközben megmutatta a Kálvin utcában látható furcsa megoldást. Ami szemmel látható: a felépült Kálvin utcai rendelő gáz- és villanyórája nem az újonnan épült épület falánál, hanem a szomszédos ház oldalánál van elhelyezve.

Öreg ház, új mérőórák

Ez Ivanicsék szerint – akik erről szakembert is megkérdeztek – nemcsak szokatlan, de szabálytalan is. Mint ahogy mesélték, az építkezés eleve megviselte az öreg házat, a legfurcsább azonban ez. Aggódnak is miatta.

Ez egy vicc

– Amikor a terveket bemutatták, még nem laktunk itt, akkor még apósomé volt. Ő időközben, 100 éves korában meghalt. Nem tudunk róla, hogy ő bármit aláírt volna ezzel kapcsolatban – mondta Ivanics Géza.

Azt is hozzátették, vagy másfél méter mélyre leástak, hogy a csöveket be tudják vezetni. Többször jártak panaszukkal a városházán, de hiába, csak némi kártérítést kaptak az építkezés során keletkezett károk miatt.

– Ez egy vicc – mondta Ivanics Géza.

Külön falat építettek

– A Kálvin utcai rendelő közműveinek kiépítése nem egy idegen tulajdonú falra, hanem az előírásoknak és az engedélyeknek megfelelően, külön kialakítással történt – hangsúlyozza az a közlemény, amit az esettel kapcsolatos kérdéseinkre küldött a városháza lapunknak.

A Kálvin utca 22. alatti rossz állapotú ingatlan falával párhuzamosan, azzal nem érintkezve, a telekhatáron egy másik falat építettek, amely tartalmazza a gáz- és villanyórát.

Hivatalos engedéllyel kihelyezett mérőórák

A rendelő engedélyezési tervei 2017-ben készültek el, azokat több fórumon is bemutatták. Ezek már tartalmazták az önkormányzati tulajdonú telekhatárra történő gáz- és villanyóra telepítését.

Az engedélyező hatóság, a Csongrád Megyei Kormányhivatal hódmezővásárhelyi járási hivatala a levél szerint megkereste az érintett személyeket és hatóságokat, és ekkor sem érkezett észrevétel ezzel kapcsolatban. Ezek után adták ki az építési engedélyt, majd emelkedett jogerőre a határozat.

Nem akarják megvenni

A Kálvin utca 22. alatti rossz állapotú ingatlan vályogfala mellett, attól elszigetelve, a telekhatáron felépített, gáz- és villanyórát tartalmazó új falazat a régi épület állékonyságát az önkormányzat szerint nem veszélyezteti, sőt véleményük szerint statikailag inkább ja­vítja azt.

A közlemény azt is hangsúlyozza: a tulajdonos szó­­ban felajánlotta megvételre a városnak az ingatlant, de azt jelenleg az önkormányzat nem kívánja megvásárolni.