Meseszép a felújított dóm belülről – Fotók

Visszanyerte régi pompáját a szegedi székesegyház belső tere, valamint padlófűtéssel is gazdagodott. Hamarosan a külső renoválás is elkészül. Vasárnap búcsúi szentmise lesz a megújult dómban, a Magyarok Nagyasszonya ünnepén.

Vasárnap 10 órától ünneplik a szegedi székesegyház búcsúját a hívek, azonban az előző évhez képest jóval szebb és modernebb környezetben tehetik ezt meg. Elkészült ugyanis a dóm belső terének a felújítása, hamarosan a külső rész renoválásával is végeznek. Összesen 1 milliárd 745 millió forintot költöttek a templomra.

Kondé Lajos, a dóm plébánosa a Délmagyarországnak elmondta, talán a leglátványosabb munka az volt, amikor tavaly ősszel a teljes padlót felszedték és padlófűtést építettek ki, így télen sokkal kellemesebb környezetben, a mínusz fokok helyett plusz 12-14 fokban tudnak misézni, programokat tartani.

A beruházás másik szemmel látható eredménye a világítás átépítése. Korszerű és energiatakarékos rendszerre cserélték a régit, ráadásul turistabarát. Úgy van beállítva, hogy amikor az idegenvezető egy-egy szekkóról beszél, akkor a lámpákkal meg tudja világítani.

Kondé Lajos megjegyezte, ez a templom látványát is emeli, ahogyan az is, hogy helyre tudták állítani a beázások miatt megsérült falakat. De nemcsak a fénytechnika, hanem a hangtechnika is megújult, ennek már fültanúi lehettünk az idei Szent Gellért Fesztiválon.

A gazdagon díszített ólomüveg ablakok is visszanyerték régi pompájukat. Kondé Lajos elmondta, száznál is több ilyen üveg található a dómban, azonban a huszonnegyedik órában sikerült őket megmenteni, hi­­szen ezek általában 50 évig bírják, a dóm ablakai viszont már 90 évesek. Szintén a látványt emeli, hogy eltűntek a fehér vetítővásznak, helyükre plexik kerültek, amiket távirányítással ki és be lehet csukni, így nem zavarják a templom összképét a hétköznapokban.

Eddig csak a tornyot tudták megtekinteni a turisták, most azonban a padláson olyan utakat alakítottak ki számukra, amiken keresztül könnyedén megközelíthetik a templom belső részeit is. Fontos fejlesztés volt az is, hogy a lépcsőházba egy 4 megállós liftet telepítettek, így az idősek és a járásukban korlátozottak könnyebben tudnak lemenni hozzátartozóik sírjához.

Mindezek miatt egy teljesen átalakult belső térben tarthatja meg vasárnap a belvárosi plébánia a Magyarok Nagyasszonya ünnepét. A szentmisét Kiss Imre szarvasi esperes-plébános mutatja be. Emellett csütörtökön minikiállítás is nyílt a 90 éves templom történetéből, amely október végéig látható a székesegyházban.