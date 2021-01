Mezőgazdasági ipari parkot alakítanak ki Felgyőn

Üvegházakat telepítenek, sertéshízlaldát építenének Felgyőn, ezzel pedig az ország egyik éléskamrájává tennék a települést. A falu vezetése keresi azokat a lehetőségeket, amikkel tovább lehet fejleszteni a helyi gazdaságot.

– A járványhelyzet okozta kezdeti „pofon” ellenére is pozitív volt ez az év Felgyő életében, ahhoz, hogy ez így legyen, kellett a vállalkozások és a lakosság támogatása is. A Magyar falu programban elnyert támogatások is sokat lendítettek a helyzetünkön, csak idén 32 és fél millió forintot nyertünk, illetve vannak sikeres TOP- és LEADER-pályázataink is. De egyébként sem panaszkodhatunk, közel 100 millió forint folyik be évente iparűzési adóból – értékelt Horváth Lajos.

Mint a polgármester elmondta, a céljuk a folyamatos gazdaságfejlesztés, azon dolgoznak, hogy megteremtsék a feltételeket azon vállalkozásoknak, amik Felgyőre települnének a jövőben.

– 2020-ban kevesebb támogatást kapott a falu, ezt gazdaságélénkítéssel kell kompenzálnunk, segítenünk kell a gazdasági társaságainkat is.

Ennek érdekében három hektáron üvegház épült, de további gazdasági területeket is szeretnénk kialakítani: tervben van további öt és fél hektáron üvegház létrehozása, illetve egy sertéshízlalda építése. Egy mezőgazdasági ipari parkot alakítunk ki, az ország egyik éléskamrájává szeretnénk tenni Felgyőt – mondta el Horváth Lajos. A polgármester hozzátette: egy komoly turisztikai fejlesztés is megvalósult a település határában, önkormányzati területen alakított ki egy tizennégy hektáros lőteret egy vállalkozás.

A 2021-es évben a megkezdett beruházások befejezését, illetve a falu további rendezését várja a polgármester: tervben van egy csatornázási beruházás, illetve bölcsőde kialakítása is. – Fiatalodik a falu, sok a beköltöző, sorban állás van az ingatlanokért. Mi pedig azon dolgozunk, hogy rendezett legyen a település, folytatjuk a fásítást, szépítjük Felgyőt – összegzett a polgármester.