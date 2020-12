Miért jelentkezz te is Tündérszépnek?

Kaland, nyeremények és országos ismertség – ez vár azokra, akik jelentkeznek a Tündérszépek 2021 versenyre. Aki még bizonytalan, hogy beadja-e nevezését, annak most elmondjuk, miért ne gondolkozzon rajta tovább.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Idén is elindult a Tündérszépek országos szépségverseny, amelyre már várják a 16 és 29 év közötti lányok jelentkezését. A megyei elődöntő online szavazása február 15-én kezdődik, aki tehát kacérkodik a gondolattal, hogy megméretteti magát, érdemes minél hamarabb beküldenie adatlapját a tunderszepek.hu weboldalon.

No, de miért is érdemes jelentkezni erre a versenyre? Például azért, mert a Csongrád-Csanád megyei lányok gyönyörűek. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy a tavalyi verseny 3. helyezettje a szegedi Tápai Dóra lett. Jó esélyekkel indul tehát mindenki, a Délmagyarország fotóriporterei azonban segítenek abban is, hogy a fotók, amelyek alapján a zsűri kiválasztja a továbbjutókat, a legelőnyösebb, legszebb oldalát mutassa mindenkinek.

Aztán ott van a nem elhanyagolható nyeremény: a verseny összdíjazása 10 millió forint, a legszebbekre pedig utazás, modellszerződés és autóhasználat is vár. De nem is biztos, hogy tárgyakban mérhető ennek a versenynek a legnagyobb nyereménye. Hiszen mindenki hatalmas ismertséget szerezhet: Csongrád-Csanád megye összes indulójának fotója megjelenik a Délmagyarországban és a delmagyar.hu oldalon, akik pedig továbbjutnak, azokat a régió, majd az ország más napilapjaiból is megismerhetik.

És akkor még nem is beszéltünk arról, mekkora kaland egy szépségverseny. A legszebbek részt vehetnek például egy felkészítő táborban, ahol három szépségkirálynő is segít nekik, a döntő pedig egy hatalmas televíziós show-műsor lesz, ahol minden résztvevő királynőnek érezheti magát.

Ne habozz, próbáld ki magad! Veszíteni valód nincs, nyerni viszont annál többet nyerhetsz.