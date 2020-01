Miért vár még mindig gazdára? Egy éve a piacon a csodás tiszaszigeti kincs!

A fővárosban ennyi pénzért szinte semmit sem kapni, de Csongrád megyében is megoszlanak a lehetőségek, a kifejezetten jó vételnek számító, 25 millió forint alatti áron kínált ingatlanok között. Tiszasziget “kultúrtörténeti relikviája”, melyről közel egy éve már írtunk, tehát már önmagában kincsnek tűnik. Arról nem is beszélve, hogy az összegért 2 családi ház is jár! Reméljük, 2020 meghozza a szerencsét és a gondos tulajdonost a Szélmalom-domb számára!

“Eladó Tiszasziget, egyik kultúrtörténeti relikviája, 2 db családi házzal! Tiszasziget történetét meghatározza földrajzi helyzete. A település a két nagy folyó a Tisza és Maros ártere között keletkezett, egy szigetszerű árvízmentes területen fekszik.A Község északnyugati legmagasabb részén elhelyezkedő Szélmalom dombot kínáljuk eladásra. A domb területe 4767 m2, különleges szépségét egyedei elhelyezkedése kölcsönzi. Az ingatlan belterületi, kivett lakóház besorolású. A domb Tisza folyó felőli, elülső részén már messziről jól észrevehető a hajdan szebb napokat látott szélmalom. A malomhoz felvezető csiga vonalú kocsifeljáró, ugyancsak északnyugati oldalán eladásra kínálunk még egy 1620 m2-es területű szántóföldrészt, amely átminősítés után kiválóan alkalmas lehet parkolónak. A domb észak keleti lankájának tövében ugyancsak eladásra kínálunk egy külön helyrajzi számon található 8769 m2-es, mocsár besorolású ingatlant, mely jelenleg halastóként funkcionál. Aljzatának tisztítását, és a halakkal való telepítést a jelenlegi tulajdonos korábban elvégezte. A tó mélysége átlagosan 1,5m.” A Szélmalom-dombon lévő családi házak paramétereiről további részletek az ingatlanbazar.hu oldalán!