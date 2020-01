Mikáczóékért futottak Földeákon

A futásra szerte a megyéből, sőt távolabbról is sokan érkeztek, több mint kétszázan.

– Olvastam tavaly év végén a Délmagyarban a család megrendítő történetét, és amikor megtudtam, hogy egy futótársam, Orosz Gábor az ő támogatásukra szervez jótékonysági futást, rögtön elhatároztam, hogy eljövök – mondta a szegedi Bálint Zoltán vasárnap a rendezvényen.

A futásra szerte a megyéből, sőt távolabbról is sokan érkeztek, több mint kétszázan. A családot egyrészt a 2 ezer forintos nevezési díjakkal, illetve adományokkal lehetett támogatni, másrészt a művelődési házban tartott sütivásár bevételével. A falu főterén háromféle távot, 600, 3 ezer és 12 ezer métereset lehetett teljesíteni.

– Nem az a lényeg, hogy ki hány kilométert tesz meg, hanem hogy segítsünk – mondta a fő szervező, a jelenleg Szegeden élő, de földeáki születésű Orosz Gábor. Mint megírtuk, az itteni Mikáczó Sándor jelenleg otthon ápolja párját, Pál Anitát, aki nagy kiterjedésű agyvérzést kapott, emiatt lényegében magatehetetlen, s közben két lányukat is neveli. Őket akarták segíteni a jótékonysági futással. – Anitával egy iskolába jártam, sőt később egy időben a fodrászom is volt – mondta Orosz arról, miért döntött úgy, hogy segít a családnak. Anita egyébként maga is futott, amíg egészséges volt. Hajnal Gábor, a falu polgármestere nyomban az ügy mellé állt, így nem volt nagyon nehéz megszervezni a sporteseményt – Nálunk egyébként is bő egy évtizedes hagyománya van a futóversenyeknek, minden évben kétszer, ősszel és tavasszal rendezünk ilyet – tette hozzá.

Az adománygyűjtés jól sikerült: a verseny végén jó hatszázezer forint gyűlt össze a nehéz helyzetbe került család támogatására.