Milliárdos veszteséget hoz a nyár Szegednek

Most zajlana a Borfesztivál, jövő héten pedig a Hídi vásár töltené meg Szegedet, a 300 ezer embert vonzó programsorozatról és annak bevételeiről azonban le kell mondania a városnak. Ahogyan nyár végéig az összes többi programról is, ez pedig milliárdos veszteséget jelent az előző évekhez képest.

Üres a Széchenyi tér, pedig most tömve kellene lennie. A héten kezdődött volna a Szeged Napja programsorozat, amelyet előbb a Borfesztivál, majd a következő héten a Hídi vásár tetőzött volna be. Ebben a két hétben 300 ezer látogatóra számított a város. Ilyenkor még a környező települések szálláshelyei is megtelnek. A turisták által legjobban kedvelt programsorozatról azonban a koronavírus miatti korlátozások következményeként kénytelenek vagyunk idén lemondani. Ahogyan szinte az összes többi rendezvényről is: például a másik nagyágyúról, a Szegedi Szabadtéri Játékokról, amely a tavalyi 487 millió forintos jegyárbevétellel szemben, idén nulla forinttal és bemutatott produkciók nélkül zárja a szezont.

Az elmaradó programok súlyosan érintik a várost gazdaságilag, hiszen a szálláshelyek és vendéglátóhelyek árbevételei is drasztikusan visszaesnek az előző évhez képest. Egyelőre még csak a márciusi KSH-adatok állnak rendelkezésre, annak a hónapnak pedig csupán a felét érintették a szigorítások, azonban már abból is hatalmas csökkenés látszik. A vendégszám harmadára esett vissza a tavalyi év azonos időszakához képest, közel 30 ezer vendégéjszaka helyett pedig csupán 11 ezret töltöttek Szegeden a turisták.

Ács Szilvia, a Tourinform Iroda ügyvezetője elmondta, tavaly a kereskedelmi szálláshelyek március és május között közel 777 millió forint bruttó árbevételt könyvelhettek el, a vendéglátásból származó árbevételük pedig bruttó 453 millió forint volt. Ennek idén nyilvánvalóan csak a töredékét tudták eddig elkönyvelni. Tavaly májusban közel 21 ezer vendég érkezett a városba, jelenleg viszont a legtöbb szálláshely még most, a hónap közepén is zárva tart.