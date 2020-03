Milliók az önkéntes tűzoltóknak

Idén is hétszázmillió forint összértékű támogatást osztott szét a katasztrófavédelem a Magyarországon működő önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek között. Az állami finanszírozású tenderen a Csongrád megyei szervezetek összesen 22 millió forintot érő eszközöket nyertek.

Hatszázmillió forint az önkéntes tűzoltó egyesületek, százmillió pedig a mentőszervezetek fejlesztésére fordítható abból a pénzből, amire március 27-ig pályázhatnak a hivatásos tűzoltósággal együttműködő egyesületek – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A pályázat biztosítja az egyesületek kiszámítható fejlődését, jelentős szerepet játszik abban, hogy folyamatosan erősödni tud az együttműködés a hivatásos és az önkéntes szervezetek között. A tűzoltó egyesületek 2019-ben csaknem 7500 eseménynél támogatták a katasztrófavédelem munkáját.

Felnőttek a mórahalmiak

A megyében tavaly csak a mórahalmiak 73 helyre vonultak, melyből 34 kárt önállóan számoltak fel. Ezek nagyobb része valamilyen tűz volt, a többi pedig műszaki mentés. Már ők is többször pályáztak és nyertek is. Az egyesületnek ma már három gépjárműve van, két fecskendő és egy műszaki mentőeszköz. Egy pályázat jóvoltából kaptak egy hidraulikus feszítő-vágó berendezést, ami a műszaki mentéseknek egy elengedhetetlen eszköze, illetve jelenleg egy olyan speciális jármű beszerzése van folyamatban, amely a vízszállításban, téli munkákban, illetve a belvízkezelésben segíti a tűzoltóság munkáját.

Önálló beavatkozók

Mivel önállóan beavatkozó egyesület, havi fix normatívát is kapnak, így a napi kiadások nem jelentenek nehézséget az országosan is kiemelkedő munkát végző egyesület számára. Pályázni most hagyományosan tűzoltási, műszaki mentési, ifjúságnevelési és hagyományőrzési és működési költségekre lehet. Viszont továbbra is adhatnak pénzt műszaki, technikai és informatikai fejlesztésre, valamint az önkéntesek oktatásának támogatására. Egy egyesület csak egy pályázatot nyújthat be, az elnyerhető összeg kategóriánként eltérő, a legtöbb pénzt a legmagasabb kategóriába tartozó egyesületek kaphatják.

Új elemek a pályázatban

Az idei pályázaton is kérhető támogatás olyan tűzoltó védő- és technikai eszközökre, szívó- és nyomóoldali szakfelszerelésekre, kéziszerszámokra és egyéb felszerelésekre, amelyek egyébként nem szerepelnek a központi beszerzési körben, emellett továbbra is pályázhatnak az egyesületek utánfutó beszerzésére.

Új elemként kerültek be az idei pályázatba a lakossági tájékoztatással és vagyonvédelemmel kapcsolatos költségek, az utánfutó tartozékainak és fenntartásának költségei, valamint elszámolható az úgynevezett EDR-rádió-tartozékok beszerzése is. Ezeken a berendezéseken tartják a kapcsolatot egymással a tűzoltók. A pályázati dokumentációkat az önkéntes tűzoltó egyesületeknek március 27-ig kell eljuttatniuk ahhoz a hivatásos tűzoltósághoz, amellyel az egyesületnek együttműködési megállapodása van. A beérkezett pályázatok elbírálása legkésőbb május 22-ig megtörténik.