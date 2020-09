Minden az anyatejről és az újszülöttekről szólt Algyőn – Galéria

Csaknem ötven babát köszöntöttek Algyőn, ahol kitűzött cél a településen élők számának folyamatos növelése. Az Anyatejes Táplálás Világnapjához csatlakoztak szeptember 19-én, értékes programokat kínáltak a családoknak.

Egyre több csecsemő hal meg szerte a világon azért, mert nem jut anyatejhez, ezért indította el 1992-ben az Egészségügyi Világszervezet és az UNICEF az Anytejes Táplálás Világnapja nevű átfogó programját a csecsemők egészséges táplálása érdekében. A kezdeményezéshez Algyő már másodjára csatlakozott, szeptember 19-én a Faluházban tartottak ennek kapcsán rendezvényt, melyen az elmúlt egy évben született mintegy ötven gyermeket is köszöntötték.

Azonban a programra a vírushelyzet miatt tizenhét család látogatott el. Őket Molnár Áron polgármester üdvözölte, aki az önkormányzat csomagját is átnyújtotta számukra. Azoknak a családoknak, akik a járvány miatt nem mertek elmenni az eseményre, személyesen viszik majd házhoz az ajándékot.

A településvezető köszöntőjében kiemelte, célként tűzték ki a létszámnövekedést Algyőn, az elmúlt 5 évben mintegy 10 százalékkal emelkedett a lélekszám, így már 5500-nál is töbebn laknak a községben. Elmondta, számos programmal segítik azokat, akik gyermeket vállalnak Algyőn. Például a szülést követően 100 ezer forintos támogatást adományoznak, segítik a párok lakásfelújítását, de a jó bölcsődei és óvodai körülmények is ezt a cél szolgálják. Hozzátette, jövő nyár elején indul az új, 60 férőhelyes bölcsőde építése.

A nap során játékos foglalkozás, ételkóstoló és a helyi kézművesek bemutatkozása várta a családokat. Így például a kézzel készült hordozókendőket és a horgolt játékokat is megtekinthették a szülők, akik a kendő helyes használatához is segítséget kaptak. Ahogyan a szoptatás megfelelő technikájához is. Ebben Szabó-Tóth Erika segített az édesanyáknak, aki szerint elkeserítő, hogy ma Magyarországon 40 ezer csecsemő nem kap anyatejes táplálást, ez a babák több mint felét jelenti.

Hangsúlyozta, a szoptatás egy tanult viselkedésforma, ezért már a várandósság alatt rá kell készülni szakemberek segítségével, de ingyenesen letölthető applikációk is segítenek ebben. Hozzátette, nem jó, hogy sokan a cumival próbálják megnyugtatni a gyermeket, jobb lenne, ha ezt a mellre helyezéssel tennék meg, mert az anyatej a legideálisabb táplálék a kisbabák számára.