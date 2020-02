Minden második héten kigyullad egy személyautó

Tavaly összesen 551 autó égett ki az országban, ebből 29 Csongrád megyében. Az autótüzeket általában valamilyen műszaki hiba okozza, éppen ezért egy részük megelőzhető lenne.

Teljesen kiégett egy autó Szegeden, a Budapesti út elején tavaly november végén. A ve­­zető, amikor látta, hogy füstöl a kocsi, kiugrott, nem esett ba­­ja. Július 26-án pedig a Szőregi úton, az újszegedi temető után nem sokkal gyulladt ki egy ko­­csi. Áprilisban Makkosházon történt hasonló. A közös ezekben az autótüzekben azonkívül, hogy Szegeden történtek, hogy szerencsére senki sem sérült meg bennük. A legutóbbi lángoló autót Sándorfalváról jelentették, alig három napja. Megkérdeztük a tűzoltókat, hogy mi okozza az autótüzeket, és hogy mit lehet tenni ellenük.

Ha parkolt, akkor felgyújthatták

Az Országos Katasztrófavédel­­mi Főigazgatóság szóvivő­­je a Délmagyarországnak el­mondta, hogy a személyautókat érintő tüzeknél külön kell kezelni azokat az eseteket, amikor a jármű álló helyzetben, illetve mozgás közben van, illetve ha baleset – például ütközés –, esetleg árokba csapódás miatt gyulladt ki.

Mukics Dániel szerint egy parkoló autó leginkább szándékosság, vagyis gyújtogatás következtében gyulladhat ki, vagy akkor, ha a közvetlen környezetében ég valami, és a tűz átterjed a járműre. Volt már olyan eset is, amikor egy kukába dobott forró tárgy miatt gyulladt meg először a kuka tartalma, majd onnan terjedt át a tűz a mellette álló gépkocsira. Nem ritka az sem, hogy olyan garázs gyullad ki, amelyikben autó parkol, és így ég le a jármű.

Veszélyes az öngyújtó

Mindemellett az utastérben ha­­gyott tárgyak is képesek tüzet okozni. Nyáron egy na­­pon parkoló autóban az üvegházhatás miatt akkor is na­­gyon fel tud forrósodni a levegő, amikor nincs kániku­­la. A kocsiban tárolt spray, öngyújtó, festék vagy hígító is képes tüzet okozni. Nem véletlenül életveszélyes gyereket vagy kutyát magára hagyni a napon álló kocsiban. A spray-k hajtógáza robbanásveszélyes PB-gáz. Ahogyan emelkedik a kocsiban a hőmérséklet, úgy melegszik az otthagyott spray is, és növekszik benne a nyomás. Egészen addig, amíg el nem éri azt a kihasadási pontot, amelynél a palack felrobban. A szóvivő arról is beszélt, hogy a személyautók tüzénél meghatározó tényező a jármű műszaki állapota, életkora, kar­­bantartottsága, valamint a megtett kilométerek száma is.

Ütközéskor ritkán ég

Érdekes, hogy a katasztrófavé­delem adatai szerint ütközéskor viszonylag ritkán gyulladnak ki kocsik. Csupán 0,29 százalék rá az esély, vagyis statisztikailag csak minden 342. közlekedési balesetben éghet ki a jármű. Évente 16–17 ezer közúti közlekedési baleset történik, és mindössze 40-50 autó gyullad ki az ütközés után.

Az autótüzek egy kis odafigyeléssel megelőzhetők, ha az autót rendszeresen karbantartják: ha ellenőrzik a különféle folyadékok szivárgását, az elektromos vezetékek állapotát, valamint azt, hogy megfelelően zár-e a tanksapka. A tulajdonosok ezek mellett is tehetnek a tűzmegelőzésért, például ha nem hagynak szemetet a jár­műben, és vezetés közben nem dohányoznak – hívta fel a figyelmet Mukics Dániel.