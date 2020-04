Minden terhességgel kapcsolatos vizsgálatot elvégeznek a klinikán

A szegedi női klinikán is csak a legszükségesebb beavatkozásokat végzik el, ez alól kivételt jelentenek a várandósok. Az ő gondozásuk hasonlóan zajlik, ahogy eddig, egy hozzátartozó ezután is ott lehet a vajúdó kismamával.

– A várandós kismamák gondozása, vizsgálata nem ma­­radhat el. Minden terhességgel kapcsolatos vizsgálatot el­­­végzünk a klinikán – hangsúlyozta Németh Gábor, az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika intézet­vezetője. Hozzátette, amiatt kell őket jobban védeni, mert nemcsak magukért, hanem a babáért is felelnek. Elmondta, a nemzetközi statisztikák szerint kismamáknál na­gyon ritkán lehet kimutatni a koronavírust. Kiemelte, a ta­­pasztalatok azt mutatják, hogy a koronavírusos kismama újszülöttje nem fertőződik meg.

Szülésnél ott lehet egy hozzátartozó

A várandósoknak a terhesség elejétől kezdve havonta egyszer kell járniuk vizsgálatra, emellett van két kötelező genetikai ultrahang is.

– Nagyon fontos, hogy időpontra érkezzenek, és egyedül, kísérő nélkül jöjjenek be az épületbe. Ha szükséges, szájkendőt és kézfertőtlenítőt is biztosítunk – részletezte Németh Gábor. Ugyanakkor a szülésnél, vajúdásnál az édesanya egy hozzátartozója ott lehet, kivéve császármetszésnél. Tavaly december óta engedik be a szegedi klinikán az édesapákat a szülő nő fejéhez, most a járvány idején a műtőbe nem mehet be hozzátartozó. Ugyanakkor, ahogy a többi klinikán, itt is látogatási tilalom van.

Tanácsadás telefonon

Az újszülött még a klinikán megkapja az első védőoltását.

– A további kötelező, életkorhoz kötött védőoltások sem maradhatnak el. A védőnő e-mailben értesíti az időpontról a szülőket, az oltást a gyermekorvos adja be – mondta Baloghné Fűrész Veronika, a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Védőnői Alapellátási Egység vezető védőnője. Hozzátette, a védőnők dolgoznak, csak nem személyesen, ha­­­­nem telefonon, e-mailen ke­­­­resztül tartják a kapcsolatot gondozottjaikkal. Így az újszülötteket sem látogatják, ám ha szükséges, videócseten állnak a szülők rendelkezésére.

Kisfilmekkel segítik az édesanyákat

Az első pár nap, amikor az édesanya és az újszülött hazamegy a kórházból, nem könnyű. Ezért a védőnők kisfilmeket küldenek a családnak még szülés előtt, ezekben a szoptatásról, fürdetésről szerezhetnek információkat a szülők. Németh Gábor hozzátette, amennyiben Covid-pozitív vagy -gyanús kismama kerül hoz­­zájuk, az csak császármetszéssel szülhet, ha nem akut az eset, akkor az II-es kórházban kialakított Járványügyi Ellátó Központban végzi el a műtétet az erre behívható orvosi team.