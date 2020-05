Mindenki várta a hétfőt

Az éttermeket, sörözőket üzemeltetők várták a hétfőt. Mától ugyanis nemcsak a teraszokon fogyaszthatunk, hanem a vendéglátó-helyiségekben is, és maszkot csak a személyzetnek kell viselni.

Először az terjedt el: a hétfői „nyitás” után a vendéglátó-helyiségekben is ehetünk, ihatunk, de bent kötelező lesz a maszk, sál vagy kendő. Erről beszéltek a tulajdonosok, üzemeltetők és a vendégek: – Hogy isszuk meg a sört? Talán szívószállal? – reagált még erre a kisteleki Tóth kocsmában iszogató Zoltán. Az asztaltársaságához tartozó Sándor azt mondta, itt a jó idő, ilyenkor kellemesebb a teraszon, Zsolt pedig logikátlannak nevezte, hogy bemehetnek, de csak maszkban. Az élet őt igazolta: a vendégeknek nem kell az orrot és a szájat eltakarni, a pultosoknak, pincéreknek azonban kötelező lesz a maszk.

A tulajdonos, Tóthné Jójárt Teréz azt mondta, ettől a könnyítéstől nem vár sokat, az volt a döntő, hogy 6 hét zárvatartás után kinyithattak, és legalább a teraszon fogadhatták a vendégeket. Azt tapasztalta, az embereknek is jó a kötetlenség, szívesen jöttek újra társaságba, sörözni, fröccsözni és beszélgetni. A kisteleki Belvárosi étteremben is – mint megtudtuk – készülnek a mai napra: eddig kihordásra, elvitelre főzték a menüket, ételeket, sütötték a pizzákat, a kerthelyiségük csak 2-3 asztalos.

A balástyai Vadásztanya ven­­déglőben a jóval nagyobb terasz, mióta kinyithatták, telt házas, de ott is még a kihordás és elvitel dominált ebben az időszakban. Kistelekre is sok helyre szállítottak ételt, és remélik, hogy a koronavírus-­világjárvány okozta veszélyhelyzetben keletkezett piacot a járvány után is megtarthatják – tudtuk meg Pakó Veronika üzletvezető-helyettestől. A vírus előtt nagy forgalmat bo­­nyolítottak, gyakoriak vol­tak a rendezvények, ezek új­­raindulásával is számolnak hét­­főtől.

– Várják a vendégeink és mi is a teljes nyitást, és reméljük, minél hamarabb a régi lesz a látogatottságunk – közölte.

– Úgy gondolom, az emberek egy darabig óvatosak ma­­radnak, de várjuk a hétfőt – vélekedett Szenti Ferenc, a vásárhelyi Teleki kisvendég­­lő tulajdonosa. Példaként el­­mondta, pár napja egy vendégük menüt kért, de nem volt hajlandó fém, csak eldobható műanyag evőeszközzel enni.

– Időbe, valószínűleg hónapokba telik, mire minden visszakerül a régi kerékvágásba – tette hozzá.