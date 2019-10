Mindenkiben benne van a jóság és a segítő szándék

Caritas Hungarica díjjal ismerték el dr. Végh Erika gyermekorvos hosszú évek óta tartó jótékonysági munkáját. Az elismerést minden évben azok kapják, akik áldozatosan szolgálják rászoruló, magányos, beteg ember­társaikat.

A Katolikus Karitász vezetősége 2012-ben alapította meg a Caritas Hungarica díjat, melynek célja: biztosítani a karitász­önkénteseket arról, hogy az egyház értékeli a rászorulóknak nyújtott karitatív munkájukat. A Szeged-Csanádi Egyházmegyéből Budainé Ódor Irén, a gádorosi, Jenei Györgyné, a bordányi és dr. Végh Erika, a szentesi karitász csoportvezetője részesült az elismerésben, melyet Spányi Antal püspök, a Katolikus Karitász elnöke és Écsy Gábor, a segélyszervezet igazgatója adott át a díjazottaknak.

Húsz éve a városban

Az 1931-ben alapított karitászszervezet szentesi csoportja épp húsz éve, 1999-ben alakult meg három-négy fővel a Szent Anna Plébánián. Nem volt zökkenőmentes az indulás, az emberek bizalmatlanok voltak, nehezen fogadták el a segítséget. Aztán szép lassan közelebb jutottak az emberekhez, mára már több száz rászorulóval vannak kapcsolatban. Dr. Végh Erika 2004 óta vezeti a helyi csoportot, most tíz-tizenkét önkéntessel dolgoznak.

Sokrétű a segítség

A szervezet nagyon aktív, különböző módon tudnak segíteni: rezsitámogatást, tűzifát adnak, ételosztást szerveznek a rászorulóknak, pelenkafelajánlással, iskolatáska-gyűjtéssel támogatják a nagycsaládosokat, vetőmagcsomagot is osztanak és táboroztatást is szerveznek családoknak, de húsvét és karácsony előtt is jótékony célra gyűjtenek, valamint fontos a beteglátogató szolgálatuk is. – Régebben a szegények segítése, a gyerekek nyaraltatása volt a karitász feladata, mára ez megváltozott. A Dr. Bugyi István Kórháznál, a Sipos Ferenc Parkerdő Otthonnál, illetve egyházmegyeszerte látogatjuk a betegeket, időseket, általában olyan osztályokon, ahová nem gyakran érkezik látogató. Fontos, hogy valaki rájuk nyissa az ajtót, beszélgessen velük vagy segítsen a mindennapi feladataikban – mesélte Végh Erika.

Mindenkiben ott van

A szentesi karitász tagjai önkéntesek, a csapat nagy része nyugdíjas. Sok nehéz sorssal szembesülnek, de maguk is épülnek egy-egy találkozás által. – Úgy gondolom, mindenkiben benne van a segítő szándék. Gyermekorvosként sok csonka családot, nehéz körülmények között élő embert láttam, óhatatlan, hogy ne akarjunk segíteni a másikon. Csak el kellett kezdeni az önkénteskedést, aztán belemerült az ember. Mi is kapunk azoktól, akiken segítünk, mi is épülünk egy beszélgetés után. Ezzel még jobbá válik az ember, legalábbis igyekszünk. Az embertársi szeretet a lényeg. Elég, ha a jézusi szeretetre gondolunk: „Amikor éhes voltam, enni adtatok nekem. Amikor szomjas voltam, inni adtatok…” Ez az empátia benne van az emberben.