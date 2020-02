Mindenkit elbűvöltek az állatok Vásárhelyen

Vasárnap rendezték meg a vásárhelyi Bessenyei Ferenc Művelődési Központban a hobbi kisállat kiállítást: a 6 éves színes tollú papagáj sok gyerek kedvence lett.

– Melyik állat tetszett, Bencus? – kérdezte távozóban az édesapa aprócska kisfiát. Gondolkodás nélkül jött a válasz: – A nagy papagáj! A 6 éves színes tollú madár sokak kedvence lett a vasárnap a vásárhelyi Bessenyei Ferenc Művelődési Központban rendezett hobbi kisállat kiállításon. Az állatokat a 2. emeletén láthatták kicsik és nagyok – akadt felnőtt, aki egyedül érkezett –, és a ketrecekben, terráriumokban volt a többféle papagájon, madáron kívül mókus, hörcsög, sün, óriáskígyó, tarantula, varánusz, házi nyúl és siklófélék.

A Németh-család gyűjteményét nem először láthatták az érdeklődők, eleinte iskolákba vitték el kedvenceiket megmutatni a diákoknak, mesélni róluk és tartásukról. Ebből fejlődött ki a kiállítás – tudtuk meg Németh Nellitől. Tegnap közel 70 jószággal érkeztek, de még maradt bőven otthon is, például egy 46 éves kakadu, a gyűjtemény egyik első példánya. – Ezek a madarak sokáig élnek, akár 70–80 évig is. Elképzelhető, hogy az ide elhozott 6 éves papagájt még a gyerekem is gondozza, úgy, hogy én már régen nem leszek – közölte a 26 éves Nelli. Bár öccsei is segítenek az gondozásban, az állatőrületet – ahogy fogalmazott – ő örökölte édesapjától, Németh Rudolftól.

A jószágokon kívül csillámtetoválás, arcfestés, állatos léggömbök, simogatható nyuszi várta a gyerekeket és szüleiket. A bátrabbak hatalmas kígyóval fotózkodhattak, akadt bőven jelentkező. Anett és Betti, lányaik, Dorina, illetve Dézi és Léna is megállt minden ketrecnél, és a kicsik percekig elbűvölten nézték lakóikat. A kiállítás népszerű volt, ottjártunkkor egymásnak adták a kilincset a látogatók.