Mindenszentek-templom – Ha nem találnak forrást, csak a felső ablakpárkányig készül el a felújítás

Még 15 millió forintra van szükség a mindszenti Mindenszentek-templom felújításának méltó befejezéséhez. Ha nem sikerül a forrást megszerezni, akkor belül csak a felső ablakpárkányig festi le a kivitelező, Ezt nem hagyja a gyülekezet, gyűjtést indítottak.

– Tavasszal kezdődött a templomunk felújítása, amire 140 millió forint forrást kaptunk. Jól halad a munka. A kivitelező megszüntette a falak vizesedését, a padozat alatti, dohos szagot árasztó homokot kihordták. Már a betonaljzat is elkészült – jártuk be a templomot Salamon László plébánossal.

– Az időjárás is kedvezett, úgyhogy teljesen kiszáradtak a falak. A régi villanyvezetéke­ket is kicserélték a mesterek. A műemlékvédelmi szakemberekkel a külső-belső színekről is egyeztettünk. A Tisza felőli oldalon a homlokzati festés már megtörtént. Felállványozták az utcafronti részt, most építik ki a város felőli oldalon is a munkaállásokat. A sisakot utoljára 1955-ben bádogozták újra, azóta megette az idő. A szükséges javításokat ott is elvégzik – sorolta a plébános, aki arról is beszélt, már a munkálatok elején tudták, hogy a 140 millió forint nem lesz elég mindenre. A sisak, az ablakok és a padok kicseré­léséről lemondtak. Sajnos belül így is csak az ablakok felső párkányának lefestéséig futja a pénz, a mennyezetre nincs forrás.

– A mennyezet festése 15 millió forintba kerül. Erre a plébániának és a híveknek sincs pénze. Úgy gondoljuk, nem történhet meg, hogy félbemaradjon a felújítás. Keressük a lehetőséget, hogy a hiányzó összeget előteremtsük. Farkas Sándor országgyűlési képviselőnk és a település korábbi képviselője, Lázár János segítségét is kértük. Gyűjtést is indítottunk. Kérünk mindenkit, aki kicsit is szívén viseli a templomunk sorsát, segítsen.

Az adományokat a plébánia OTP 11735108-20001979 számú számlájára várják, „Adomány a templom felújítására” megjegyzéssel.