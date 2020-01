Mindent a rózsákról

A rózsát mindenki ismeri, megtalálható minden településen, gyakori virág a magyarországi kertekben, közterületeken, mégis a fajtáiról, a magyar nemesítőkről és kultúrtörténeti összefüggéseiről igen keveset tudunk – erre világított rá Kohári György a Szegedi Akadémiai Bizottság székházában megtartott előadásán, ahol beszélgetőtársa testvére, Kohári Nándor történész volt.

Az előadás során Kohári György említést tett magyar rózsanemesítőkről, az egyetlen szegedi születésű, később Amerikába kivándorolt, és ott hírnevet szerző rózsanemesítőről, Horváth Mihályról, vagy a hazánkban is ismert Győry Szilveszterről. Szóba kerültek a magyarokról elnevezett rózsafajták is, érdekességként mesélt arról a svájci nemesítőről, aki Egerszegi Krisztináról nevezett el rózsát. Valamint saját készítésű rózsavizét is megszagolhatta a közönség.

– A növényeket mindig nagyon szerettem. Édesanyám kedvenc virága volt a rózsa. A 2000-es évek elején akadt a kezembe egy angol nyelvű könyv régi rózsafajtákról, s szereztem is be néhányat Németországból – mesélt a kezdetekről Kohári, aki alig egy évtizede döntött úgy, hogy tanári állása mellett egyéb bevételi forrást keressen, s mivel viszonylag nagy kert tulajdonosa, így adta magát az ötlet, hogy rózsákat kezdjen termeszteni. Jelenleg több száz rózsafajtája van, és szeretne egyszer majd egy bemutató kertet is létrehozni.