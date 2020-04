Mindig biológusnak készült

Növények nélkül nincs élet, az első levegővételtől a koporsóig elkísérnek minket – mondta lapunknak a szegedi füvészkert vezetője. Németh Anikó ezen hitvallását munkatársainak és a botanikus kert látogatóinak is igyekszik átadni. Munkája elismeréseként nemrégiben Magyar Bronz Érdemkereszt kitüntetésben részesült.

– Faluról származom, ahol körbevettek az állatok és a növények. A nagymamám ta­nítgatott, együtt veteményeztünk, kisebb műtéteket hajtottunk végre a háziállatokon. Így egyértelmű volt, nem lehettek más, mint biológus – emlékezett vissza Németh Anikó. A Szegedi Tudományegyetem Füvészkertjének igazgatója biológia tagozatos gimnáziumba járt Szolnokon, majd biológia–környezetvédelem szakon végzett Szegeden, a Juhász Gyula Tanárképző főiskolán, illetve botanika–ökológia szakon az egyetemen.

Sokrétű a munkájuk

Pályafutását az egyetem Nö­vénytani Tanszékén kezdte, 2005 óta dolgozik botanikusként a füvészkertben, 2013-tól látja el a létesítmény igazgatói teendőit. Úgy fogalmazott, hogy a botanikus kertek szerepe az elmúlt két évtizedben nagyon megváltozott, ezáltal nagyon sokrétű lett a munkájuk.

– Évente 300 óvodás, iskolás csoportot vezetünk körbe. Nemcsak sima kertvezetést tartunk nekik, hanem természetvédelemmel, természetismerettel, biológiával kapcsolatos foglalkozásokat is szervezünk. Van olyan nap, amikor 8-10 csoportunk is van párhuzamosan. Így értelemszerűen én is részt veszek ebben a munkában – részletezte az igazgató. Németh Anikó büszke arra, hogy Magyarországon először a szegedi botanikus kertben voltak ilyen foglalkozások. Úgy fogalmazott, korábban a füvészkertek inkább tudományos műhelyként működtek, és kevésbé voltak nyitottak a fiatalokra.

Lótusznapok

Németh Anikó többek között a gyermekek és a fiatalok környezettudatosságra nevelése, valamint az ismeretterjesztés terén is sikeres intézményvezetői munkája elismeréseként kapta meg március 15-én a Magyar Bronz Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést. A fiatalok szemléletformálása mellett rendszeresen nyílt na­pokat is szerveznek.

– Az volt a célom, hogy egy növényen keresztül úgy csalogassuk be a látogatókat, hogy a többire is kíváncsiak legyenek. Így szerveztük meg a Lótuszna­­pokat 13 évvel ezelőtt – hangsúlyozta.

– Növények nélkül nincs élet, az első levegővételtől a ko­­porsóig elkísérnek minket: legfőbb élelmiszerünk, bútoraink, ruháink alapanyaga. Erre szeretnénk rávilágítani, hogy a növények mennyire fontosak az életünkben – hangsúlyozta a biológus. Hozzátette, talán munkájuknak is köszönhető, hogy egyre többen kertészkednek, nagy divatja van a veteményeskerteknek is. Elmondta, a füvészkertben olyan infor­máció­kat szerezhetnek a látogatók, amiket kertészkedés köz­­ben is tudnak hasznosítani.

Fotó: Frank Yvette

Nemzeti Parkokkal dolgoznak együtt

Az oktatás és ismeretterjesztés mellett kutatással is foglalkoznak. Olyan védett vagy élőhely-­specifikus növényfajokat sza­­porítanak, amelyeket a termé­szetbe ültetnek ki. Nemzeti parkokkal dolgoznak együtt az őshonos flóra védelmében. Németh Anikó rendkívül büszke a kollégáira, szerinte az elismerését is a csapatmunka eredményének köszönheti.

Elárulta, munkája a hobbija is, kertes házban élnek, ott is ő gondozza a kertet.

– Nagyon szerencsés va­gyok, mindennap azt csinálhatom, amit szeretek, nincs olyan nap, hogy ne szeretnék bejönni a munkahelyemre – zárta a beszélgetést a füvészkert vezetője.