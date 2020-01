Minibölcsi lesz Öttömösön

Számos nem várt projekt is megvalósult tavaly Öttömösön – tudtuk meg a település polgármesterétől, Dobó Istvántól.

– Vannak olyan fejlesztéseink, amelyek már régóta húzódnak, és azt gondoltam, hogy 2019-ben befejeződnek, de sajnos még idén is dolgoznunk kell rajtuk. Ilyen az épületenerge­tikai fejlesztések és a piac ki­­alakításának a projektje. Az ezekkel kapcsolatos adminisztráció sokkal hosszadalmasabb volt, mint maga a megvalósítás lesz – mondta el Dobó István. Öttömös polgármestere hozzáfűzte, ugyanakkor tavaly sikerül olyan projekteket is megvalósítaniuk, illetve forrásokat elnyerniük, amelyekre nem számítottak. – Ezek közül is a legújabb egy bölcsődei pályázat, amelynek keretében egy 5-7 férőhelyes mini bölcsődét tu­dunk majd a településen kialakítani. Ezzel is az el­­vándorlási tendencia ellen próbálunk meg tenni. Ha már egy család azért jön Öttömösre, mert látja, hogy itt a bölcsi is jól működik, akkor megérte. Önmagában fantasztikus, hogy egy hétszáz fős kis faluban a legfontosabb szolgáltatások működnek. Van például háziorvos, fogorvos, óvoda, iskola és posta – mutatott rá a polgármester. Megtudtuk, jelenleg több mint 300 millió forint elnyert pályázati támogatással rendelkezik Öttömös. Már csak megvalósítaniuk kell.

Benyújtottak egy csapadék­víz-elvezetésre irányuló pályázatot is, és bíznak benne, hogy elnyerik. A falufejlesztési prog­­ramon pedig eddig minden évben sikerült valamilyen pá­lyázatot megnyernünk, 2019-ben kettőt is. Az egyik a tanyagondnoki szolgálat fejlesztésére irányult, de a másik talán még fontosabb: idén felújítják a külterületi közösségi házat. Ugyanennek a programnak a keretében már fejlesztették az orvosi eszközparkot, azaz vettek egy fogorvosi széket, illetve az óvoda fejlesztése – az udvar rendbetételével – idén befejeződik.

– A térség egyik legrégebbi rendezvénye a spárgafesztivál, évről évre büszkeségre ad okot a megszervezése. Bízom benne, hogy az a szorgalom és kitartás, ami az elmúlt 20-25 évben jellemezte a falut, még leg­alább ennyi ideig kitart. Emellett nagyon büszkék vagyunk a Magyar László Emléknapunkra, amely egy Öttömösről el­­származott Afrika-kutató emlékét ápolja – fejezte be a polgármester.