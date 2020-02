Mintaprojektet hozna létre a szegedi Móra Ferenc Múzeum a gyűjtéssel

Tavalyelőtt jelent meg lapunkban is a Móra Ferenc Múzeum felhívása: naplókat, visszaemlékezéseket várnak egy új ön­álló gyűjtemény létrehozásához. Azóta sok értékes forrással gazdagodott az intézmény, és a régi idők tanúi is meséltek a szakembereknek.

2018 áprilisában írtuk meg: új típusú, 21. századi gyűjteményt hozna létre a Móra Ferenc Múzeum, amihez várják a magánembereknél őrzött kéziratokat, naplókat, visszaemlékezéseket. Felhívást intéztek a szegediekhez, Csongrád megyeiekhez, javasoljanak ők is életinterjúkhoz olyan alanyokat az intézmény Facebook-oldalán keresztül, akik egykor érdekes, fontos, különleges szereplők voltak. Másfél év után arra kértük Medgyesi Konstantint, a múzeum tudományos igazgatóhelyettesét, foglalja össze, hol tart a gyűjtés, a feldolgozás. Megtudtuk: értékes forrásokhoz jutott a gyűjtemény a helybéliek javaslatai nyomán, és közben Enyedi Zoltán, a neves fotóriporter hagyatékát is digitalizálják. Ugyanez érvényes a naplókra, más írásos forrásokra is, az új gyűjteményt virtuálisan is el lehet majd érni.

Hatfős stáb végzi a munkát

A már meglévő visszaemlékezések adták az új önálló gyűjtemény alapját, amit a történeti gyűjteményen belül hoznak létre. A munkát egy hatfős stáb végzi Medgyesi Konstantin irányításával. A projekt kezdete óta közel harminc forrást dolgoztak fel, a tavaly­előtti felhívás nyomán is sok fontos forrással gazdagodott a múzeum. Sokszor az interjú­alanyok vezetik tovább a kutatókat újabb emberekhez, akik el tudják mesélni, hogyan élték meg, milyennek látták belülről azokat az időket, amiket mi csak a történelemkönyvekből ismerünk. A naplókon az adott nap érzésvilága is nyomot hagy, a visszaemlékezésekben már tágabb keretbe tudja helyezni az írója, amit korábban átélt, többet tud az akkori körülményekről, történelmi eseményekről. Az interjúkban a gyerekkortól idézik fel életútjukat az alanyok, gyakran 80 éven felüli emberek.

Ázsiából került vissza

Készítettek interjúkat egyszerű emberektől, kétkezi mun­kásoktól kezdve orvossal, tolmáccsal, kulturális vezetővel, sportvezetővel, műfordítóval, igazi polgárasszonnyal. A személyes adatokat nagyon szigorúan kezelik, volt olyan idős interjúalany, aki kérte: még a nevét se rögzítsék, szerepeljen csak egy szegedi visszaemlékezőként. Az írásos források többnyire a leszármazottakon keresztül jutnak el a múzeumba, kaptak már első világháborús, valamint a második világháború utáni évek káoszát leíró naplót is. Került hozzájuk szegedi forrás Ázsiából, dip­lomata leszármazotton keresztül.

– A cél az, hogy három éven belül egy múzeumi mintaprojektet hozzunk létre – tudtuk meg Medgyesi Konstantintól. A Csong­rád megyeie­ket továbbra is arra biztatják, működjenek közre ennek összeállításában.