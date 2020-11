Mintegy 200 diákkal indult a második tanév az SZTE Junior Akadémián

Az emelt szintű érettségire felkészítő tanfolyamokon részt vevő diákok száma ezzel több mint háromszorosára emelkedett 2019-hez képest. Nemcsak emiatt mozgalmas az ősz az akadémiánál: az ösztöndíj elbírálások után különböző workshopokkal folytatódik a tanév.

Egyre többen ismerik fel az SZTE Junior Akadémia továbbtanulást segítő lehetőségeit: a 2020-2021. tanévben több mint háromszorosára emelkedett az emelt szintű érettségi felkészítőre jelentkező diákok száma.

– A képzések népszerűségét a kiváló tanárok, az egyetemi támogatású tandíjkedvezmények illetve a tantermi és online órák közötti választási lehetőség adja. Utóbbinak köszönhetően az ország számos pontjáról van diákunk – így például Budapestről, Nyíregyházáról, Hatvanról, Balassagyarmatról is jelentkeztek, de jelentős a vajdasági hallgatók száma is. Bízunk benne, hogy sokan közülük SZTE-s hallgatók lesznek, hiszen számos lehetőség vár rájuk Szegeden, pláne egykori Junior Akadémiás diákként – mondta Újvári Edit, az SZTE Junior Akadémia igazgatója.

Az SZTE Junior Akadémia célja, hogy a diákok a lehető legtöbbet hozhassák ki magukból profi szakemberek segítségével, miközben nemcsak tudásuk bővül, hanem testi-lelki felkészültségüket is erősíthetik, gyakorlati ismereteket szerezhetnek. Ezért a november a workshopok hónapja az egyetemi egységnél. Indul például beszédfejlesztő tréning angol nyelven Fischer Mónika vezetésével, de Seres János tanácsadó szakpszichológus önismereti foglalkozásaira, a Magyar Imitációs Egyesület elsősegélynyújtó workshopjára vagy Kemény Zsanett koncentráció fejlesztő és relaxációs technikákat átadó jógafoglalkozásra is jelentkezhetnek a középiskolások és egyetemisták. Emellett továbbra is a fiatalok rendelkezésére áll az ingyenes online pályaválasztási tanácsadás, amelyet az SZTE Karrier Iroda együttműködésével valósít meg az akadémia.