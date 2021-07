Mise az orvosokért, ápolókért

Július 1-jén ünnepeltük a Semmelweis-nappal a magyar egészségügy napját, ehhez kapcsolódott vasárnap a Kálvária téri Szent Kereszt-templomban tartott szentmise, amelyet Fazakas Attila plébános celebrált a móravárosi egyházközség tagjainak.

Jézus Krisztus csodálatos gyógyításaival hozta párhuzamba azt az áldozatos munkát, amit az orvosok, nővérek, asszisztensek végeznek nap mint nap, különösen igaz volt ez – reméljük, már helyes a múlt idő használata – a koronavírus-járvány idején. Szent Pál apostolt idézve mondta: „tövist kaptam a testembe”, ami vélhetően egy olyan betegségre célzott, amelytől a szent ember élete végéig szenvedett.

– Életünknek vannak olyan szakaszai, amikor orvoshoz kell fordulnunk, és mindig számíthatunk a segítségükre, „töviseinkkel” nem hagynak magunkra, igyekeznek meggyógyítani, bajainkon enyhíteni. Az orvosok és minden egészségügyben dolgozó Isten és Jézus Krisztus csodáinak közreműködői, közvetítői – mondta Fazakas Attila atya, akit 2012-ben Kiss-Rigó László, a Szeged-Csanádi Egyházmegye püspöke a klinikák plébánosának nevezte ki.

– A gyermekklinikán többször jártam, koraszülötteket is kereszteltem, sajnos, olyan is előfordult, hogy a kicsit 30 nap múlva eltemettük. Meg kellett térnie a Mennyei Atya házába. A koronavírus-járvány alatt is megfordultam a klinikákon, jártam a Covid-osztályon, és láttam azt a semmihez sem hasonlítható áldozatos munkát, amelyet ott végeztek. Mindennap életeket mentettek, sokszor a sajátjukat kockáztatva. Általuk is megtapasztalhattuk, megtapasztalhatjuk Isten gondoskodó szeretetét – közölte Fazakas Attila. Hozzátette, a járvány is megmutatta, számíthatunk az egészségügyben dolgozókra.

A szertartás végén értük könyörögtek az Úrhoz.