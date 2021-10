Mivel ijesztgették egymást régen az emberek?

Amikor beérett a takarmánytök, nálunk is ijesztgették egymást az emberek töklámpással, nem kellett ehhez Halloween, Mindenszentek napján pedig legálisan jártak vissza a holtak. A rémisztgetés azonban nem csak ebben az időszakban volt része a régiek életének, hitvilágának, de mást jelentett gyereknél, kamasznál, felnőttnél.

Mindenszentek, Halottak napja környéke a mi kultúrkörünkben is a borzongás időszaka, ami hiedelemvilágunkban is megjelenik. Mindenszentek napján, éjszakáján „legálisan” tértek vissza az élők közé a holtak a néphit szerint, ezért sokfelé számukra is megterítenek: kenyeret, sót, vizet tesznek az asztalra – írja a Magyar Néprajz.

Magyarlakta területeken sok helyen élt ez a szokás. Szegedi öregek pedig úgy mondták, hogy a halottak éjszakája évadján tartják a holtak miséjüket, búcsújukat. A hagyomány időponthoz nem kötve is él: kiskunfélegyházi hiedelem szerint például a megholtak üdvözült lelkei éjjelenként misére jönnek össze a templomban.

Vicsorgó arc a sötétben

Nem kellett ahhoz Halloween, hogy egymást is ijesztgessék az emberek a ködös, párás, borongós, korábban sötétedős őszi napokon, éjszakákon. Megírtuk már nem egyszer, magyar hagyomány is a tökfaragás. Takarmánytököt itt Csongrád-Csanád megyében is szinte minden településen faragtak október közepétől, a betakarítás idején, kommentelőink szerint tökvicsorinak nevezték.

Dr. Bárkányi Ildikó néprajzkutató, a szegedi Móra Ferenc Múzeum tudományos igazgatóhelyettese és főmuzeológusa osztotta meg az olvasókkal korábbi cikkünkben: iskoláskorú, nagyobbacska, 12-14 éves gyerekek faragták ősszel, a tök betakarítása után.

Egy-két településen kifejezetten Mindenszentek környékén készült a töklámpa, ezeken a helyeken a legények szorgoskodtak, hogy a lányokat ijesztgessék.

A Magyar Néprajz a gyermekjátékok között említi a vicsorgó tökök faragását, amibe égő gyertyát tettek, rúdra vagy a kerítésre szúrták, és egymást rémisztgették vele. Dr. Gyöngyössy Orsolya néprajzkutató, a csongrádi Tari József Múzeum igazgatóhelyettese mesélte el akkor lapunknak, hogy felgyői, tanyán élő nagyapja is faragot tököt Mindenszentek, Halottak napja környékén, bele gyertyát tett. A Wikipédia a Luca-napi népszokásoknál említ hasonlóan kivájt, megfaragott sütőtököt, Bárkányi Ildikó pedig talált adatot farsangi töklámpásról is a Tiszahátról.

Bátorságpróba a temetőben

Azokban az időkben, amikor még sok jelenségre nem tudták a magyarázatot, valóban ijesztő lehetett a ködből előderengő égő arc. A rémisztgetés azonban nem korlátozódott a tökszezonra. Ijesztgették egymást az emberek szórakozásból, a gyerekeket nevelési célzattal, része volt népszokásoknak is, különösen a farsang, a téltemetés idején. Gyöngyössy Orsolya elmondta: minden korosztálynál más-más célokat szolgált az ijesztgetés.

A gyerekeket megóvni, megvédeni próbálták, hogy betartsák a szabályokat, ne lépjenek át bizonyos határokat.

A fiataloknál bátorságpróbát is jelenthettek: megmutatni a lányoknak, ki a keményebb legény? Ilyen volt például az is: ki mer kimenni a temetőbe? A kortársak persze próbálták elgáncsolni a vállalást, ijesztgették a próbálkozót.

A felnőtteknél része volt a szórakozásnak a rémtörténetek mesélése bizonyos munkaalkalmakkor, például aratásnál, vagy a kubikosbrigádokban. A farsangi, téltemetéshez kapcsolódó szokásoknál, erotikus elemekkel párosított, maskarás rémisztgetéseknél pedig a halált is parodizálták. Ezekben része volt az ősi, mindenütt meglévő elképzelésnek, miszerint a rémisztő dolgok a rosszat is távol tudják tartani. Mások mellett ezért is kísérhette a jóságos Mikulást a veszélyesnek látszó Krampusz sokáig, és a busójárás alakjaiban is ez érhető tetten.

Lepel és lidércfény

A felnőttek is sokféle rémlényben hittek egykor, ezek közül a kísértetekben sokan még ma is. Korábbi, témába vágó cikkünkben összegyűjtöttük, milyen formában jelenhettek meg a leggyakrabban: ilyen volt az imbolygó, fehér leples alak is.

Nem csoda, hogy 1928-ban az átokházi tanyavilágban hónapokig tudtak kísértetnek öltözve lopkodni környékbeliek.

A lepedős kísértet mellett a fejetlen barát és az állatlan ló is országszerte ismert alakok.

A hajingáló kísértetet nem látták, csak hallották: ma talán poltergeistnek mondanák a zajokat keltő jelenséget. Sokszor csak dübörgés utalt a kísértet jelenlétére, vagy lópatkó dobogása, szekérzörgés, de megjelenhetett állat vagy tűz – sírokon megjelenő lángnyelvek, tüzes kerék, tüzes szekér stb. – alakjában is. Ennek fényében nem lehet csodálkozni a lidércfénytől rettegőkön. Lapunk első évtizedeiben ugyanis még megesett az algyői tanyavilágban, hogy lidércfény miatt zárkóztak be hetekig esténként az emberek, maradtak el farsangi bálok.

Elvisz a drótos

Azokban a lényekben azonban, amikkel a gyerekeket ijesztgették, alapvetően nem hittek a felnőttek.

A cél a tiltás nyomatékosítása volt: ne tévedjenek, kóboroljanak el, ne fulladjanak vízbe a kicsik – a környékünkön, a Tisza mentén a hullámokba lehúzó, kicsi, piros sapkás vízi emberrel fenyegették a gyerekeket.

Olykor valóságos alak volt: Gyöngyössy Orsolya elmondása alapján mai hetvenesek Csongrádon még emlékeznek rá, hogy azzal riogatták őket, elvisz a drótos tót.

A települést járó ember a nagy fadobozzal a hátán kiabált az utcán, hirdetve szolgáltatásait. A Magyar Néprajzi Lexikon is felsorolja a drótost az olyan reális alakok mellett, mint a gyerekszedő, pulyaszedő, zsákos ember, koldus, cigány, rongyszedő, kéményseprő, csendőr, rendőr, pap, doktor, fekete ember, tatár, török, betyár. Sok nem létező, gyereknyelvi vagy hangutánzó szavakon alapuló lényt is felsorol a szócikk, mint a mumus, bubus, és ennek különböző változatai: nem rejtőznek mögöttük elfeledett mitológiai lények. Sőt, ahogy a néprajzkutatótól megtudtuk, a felnőttek nem is részletezték, miféle lények ezek, hogy néznek ki, hol laknak, ennek elképzelését a gyerekek fantáziájára bízták.

Megeszi a Holdat

A szakirodalom ide sorol még egyes állatokat, és mesei és hiedelemalakokat, mint a banya, a manó, a garabonciás, az ördög különféle szóváltozatai, a prikulics, a lidérc vagy tüzes ember, a bakaraszt, a markoláb. Utóbbiról kiderült: a palóc hiedelemvilágban ismerős alak eszi meg a néphit szerint a fogyó Holdat. Szomorú hiedelem kapcsolódott hozzá eredetileg: a markoláb az „elkapartatott” gyerekek lelke, a Hold pedig a vétkes anya lelkét jelképezi. Csongrád-Csanád megye területén ismert az a hiedelem, hogy aki ebben vétkes, annak haldoklásában meg kell ennie elvetetett gyermekét. Ezzel nem gyermekeket ijesztgettek, hanem az asszonyokat akarták elriasztani az elkövetéstől.