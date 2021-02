Modern öltözőt kap az algyői jégpálya nyárra

Összegyűlt a pénz az októberben átadott algyői jégpálya öltözőjére, már el is kezdődött a munka.

Molnár Áron polgármestertől megtudtuk, 209 millió forintba kerül a beruházás, de ez százszázalékos tao-támogatásból valósul meg, így az építtetőknek, vagyis a Tisza Volán SC-nek és az önkormányzatnak sem kell hozzátennie forrást.

Megjegyezte, január elején még hiányzott 100 millió forint a keretből, amit egyébként vállalkozóktól kaptak felajánlásként. Azonban az a pénzintézet, amelyiknél több mint húsz éve vezeti a számláját az önkormányzat, pótolta a hiányzó pénzt a bankadóból.

A településvezető elmondta, négy öltözőhelyiség lesz az épületben kiszolgálóegységekkel, emellett egy előtér és egy közönségfogadó, hiszen a közönségkorcsolyázókra is gondolnak a sportolók mellett. Az ingatlant úgy alakítják ki, hogy az a későbbiekben akár bővíthető legyen, hiszen cél, hogy a jövőben a jégpálya szomszédságában egy kézilabdacsarnok épüljön.

A tervek szerint július végére készül el az épület, addig konténereket bérelnek, hogy a sportolóknak legyen hol átöltözniük a pályán történő edzésekre.

Molnár Áron hozzátette, a jégpálya-beruházás akkor lesz végleges, ha a parkolók is elkészülnek.

Február végéig egy pályázatot adnak be közösen a Tisza Volán SC-vel, és ha sikerrel járnak, akkor 2021-re már a parkolás is biztosított lesz. A polgármester hangsúlyozta, a koronavírus ellenére is már most látszik, hogy érdemes volt a pályát létrehozni Algyőn, hiszen a sportegyesületek Szegedről, Makóról és Hódmezővásárhelyről is átjárnak edzeni a nagyközségbe. Továbbá helyben az óvodásoknak ingyenes korcsolyaoktatást is tart a jégkorong szakosztály.