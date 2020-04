Mórahalmi családanya sütötte a legjobb kenyeret

Kétgyermekes mórahalmi családanya, Volford Gabriella nyerte a karanténkenyér-sütő versenyt, amit a Tartsd Otthon a Nagyit! elnevezésű közösségi oldal hirdetett meg. Nevezni videókkal vagy fotókkal lehetett.

Rozskovászos, pirított hagymás kovászos kenyér – ezzel nyerte meg az első díjat a mórahalmi Volford Gabriella a Tartsd Otthon a Nagyit! elnevezésű Facebook-oldal által kiírt karanténkenyér-sütő bajnokságon. A két­­­­gyermekes bajnok nem kezdőként indult, tíz éve foglalkozik lángossütéssel Bordányban a templommal szemben, ahol, mint mondta, hetente öt napot süti a lángost a főút mellett.

– A vírus miatt zárva va­­gyunk, így több időm jut a ke­nyérre – mondta. A családanya gyermekkora óta szeret kelt tésztát készíteni, a kenyérsütés pedig immár nemcsak a hobbija, hanem le­­endő szakmája is, Szegedre jár egy kétéves pék–cukrász szakiskolába. Volfordék a kijárási korlátozásokat szigorúan betartják, csak tejért mennek el. Másért nem is kell, hiszen 200 kiló liszt áll a rendelkezésükre a hirtelen bezárt lángossütő miatt.

– Élesztős kenyeret már 4 éve sütök, februárban volt 3 éve, hogy elkezdtem a kovászozást. Azóta nevelgetem Ödönkét, a kovászunkat. A karantén előtt hetente 2-3 alkalommal sütöttem meg a kétkilós kenyeret, de most, hogy itthon vagyunk, állandóan sütök, hizlalom a családot – me­sélte Gabriella, aki egy másik Facebook-csoportból, a KovászLaborból értesült a versenyről.

Az online kenyérsütő verseny­­re 134 pályázat érkezett. Voltak, akik több kenyeret is neveztek, így Gabriella is. A versenyt meghirdető Facebook-oldalon Heiszler Olivér séf, a zsűri szakmai ve­­zetőjének szavait is idézték, aki így dicsérte a mórahalmi kenyeret: tökéletesek az arányai, a héj vastagsága is szívmelengető, talán a pirított hagyma cukortartalma miatt egy leheletnyit túlkelhetett, így a tészta nem tu­dott akkorát ugrani a sütés elején. Ettől függetlenül gyönyörű, gratulálok!