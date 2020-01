Mórahalmi gyilkosság: a polgármester szerint nem bántotta az édesapa a fiait

Megölte testvérét és felgyújtotta a házat egy mórahalmi férfi múlt héten. A tűzben a család mindene odaveszett. A település polgármestere szerint nem igaz az, amit az egyik kereskedelmi televízió híradójában megszólaló nő mondott, a fiúk apja nem bántotta egyik gyermekét sem.

Azt állította az RTL Híradóban múlt szombati kiadásában egy megszólaló, hogy a Mórahalmon meggyilkolt 18 éves fiút, aki az apjával élt együtt, a férfi rendszeresen bántalmazta. Eztán kereste meg lapunkat a település polgármestere, aki éppen az ellenkezőjét mondta ennek.

– Ismerjük a család teljes történetét, húsz éve itt élnek. Ismerjük az apa erőfeszítéseit, hogy a családot méltó körülmények között elhelyezze, gondoskodjon róluk, sosem bántotta volna a gyerekeit – mondta Nógrádi Zoltán, aki hozzátette, hogy semmi olyasmi nem történt, ami a riportban elhangzott.

Az egész várost megdöbbentette ez az eset, de főleg a visszhangja, és a hírek, amit az apáról terjesztenek. Szeretnénk kiállni a család mellett. Mindenki szerette őket, az apát különösen. Ő mindenkit segített, ahol csak tudott, küzdött, szorgalmasan dolgozott

– tette hozzá Nógrádi Zoltán.

A polgármester arról is beszélt, hogy a családdal nem, viszont a nagyobbik fiúval, aki a gyilkosságot is elkövette, voltak gondok korábban is. De a szülők minden problémát kezeltek, és igyekeztek mindent megtenni, hogy ne legyen több gond vele.

Nógrádi Zoltán szavaiból kiderült, hogy a legidősebb fiúra azért figyeltek fel a családsegítőnél, mert korábban lógott az iskolából, és egyszer az a társaság, amelyikkel szórakozni volt, fel akart törni egy csocsóasztalt, de semmilyen erőszakos bűncselekményben nem vett részt. Megtudtuk, hogy gyermekvédelmi intézkedés sem történt. Később munkája is lett, amit mindig rendesen elvégzett.

Semmiféle összefüggést nem lehetett felfedezni a család működése és az idősebb fiú mostani tette között. Senki sem gondolt arra, hogy valaha őbelőle gyilkos lehet

– mondta a polgármester.

