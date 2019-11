Középpontban a gazdaságfejlesztés

A helyi önkormányzatok szintjén is erősítené az államközi kapcsolatokat a magyar-szerb kormányközi kisebbségi vegyes bizottság szerb társelnöke. Ivan Bosnjak a testület magyar társelnökével, Kalmár Ferenccel Mórahalmon egyeztetett. Lapunknak elmondta: a Szeged-Szabadka vasútvonal Szerbiának is fontos, az autóipar területén való együttműködés mindkét ország vállalatai számára új piacokat teremthet. A vegyes bizottság februárban ül össze, az áprilisi szerb választások előtt pedig szerb-magyar kormánytalálkozó is lesz.

– Mindent meg fogunk tenni azért, hogy a helyi önkormányzatok szintjén is erősítsük az együttműködést az európai uniós és a bilaterális kapcsolatok terén. Magyarország remek mezőgazdasággal és élelmiszeriparral rendelkezik, Szerbia pedig tanulni szeretne ezeken a területeken – nyilatkozta lapunknak Ivan Bosnjak, a kormányközi kisebbségi vegyes bizottság szerb társelnöke. Szerinte a gazdasági kapcsolatok fejlesztésében még van lehetőség. Példaként az autóipart említette, ahol a járművek bizonyos alkatrészeit Szerbiában, más részegységeit Magyarországon gyártják. A kooperáció következtében pedig Magyarország miatt az európai uniós, szerb közvetítéssel pedig a török, az orosz és a kínai piac nyílik meg a vállalatok előtt. Az államtitkár hozzátette, hogy a Szeged-Szabadka vasútvonal fejlesztése Szerbiának is nagyon fontos. Egy nagyobb vasútvonal része lenne, ami Thesszalonikiből Budapestig vezet és élénkíti a gazdasági és a társadalmi kapcsolatokat. – A találkozón megegyeztünk abban, hogy a vegyes bizottság februárban ül össze, a házigazda pedig Magyarország lesz és mi készítjük elő azt a jegyzőkönyvet is, amit a tárgyalás végére elfogadunk – mondta Kalmár Ferenc a testület magyar társelnöke. A jegyzőkönyvet majd a kormányok elé terjesztik. A magyar kabinet akciótervet készít, amiben miniszteri szinten megjelölik a felelősöket, a határidőket és pénzügyi forrásokat biztosítanak ezek végrehajtásához. A Vajdaságban élő magyar kisebbség legnagyobb problémája a megélhetés – folytatta a szomszédságpolitikáért felelős miniszteri biztos. A magyar kormány két éve gazdaságfejlesztési programot indított, hogy a közösség tagjai szülőföldjükön boldoguljanak. Kalmár hangsúlyozta, hogy a magyar nemzetpolitika alapelve az, hogy minden magyar fontos és támogatni kell a határon túli közösségeket, hogy a szülőföldjükön maradjanak.