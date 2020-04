Most érdemes tűzifát vásárolni

Szép időben nem szívesen gondolunk a fagyosabb napokra, pedig most a legjobb beszerezni a téli tűzifát, ami a következő szezonra ki tud száradni, sokkal jobb lesz a fűtőértéke. Így a költségek akár 30 százalékát is meg lehet spórolni.

Április elejére, a vegetációs idő­­szak elindulására a legtöbb hazai erdőterületen idén is befejeződött a fakitermelés. A szektor felkészült, így elegendő tűzifa van készleten a lakosság ellátásához. Az er­­dőgazdaságok kidolgozták a vásárlás járványügyi szempontból biztonságos feltételeit, bárki tüzelőhöz juthat a kijárási korlátozás alatt is.

Érdemes minél hamarabb be­­szerezni a téli tűzrevalót, az időben megvásárolt és így kellően kiszáradt fa fűtőértéke sokkal magasabb, mint a frissen vágott, vizes fáé. Akár 30 százalék is spórolható a mennyiségen és így a vételáron, ha száraz a fa. Akinek lehetősége van fedett helyen tárolni, annak most érdemes akár két évre előre is vásárolni.

Az erdőgazdaságoktól származó tűzifa garancia, hogy a vásárló a kifizetett mennyiséget kapja, hiszen köbméterben számolnak, nem pedig súly alapján, ami nedves fánál sok­­kal nagyobb értéket mutat. És számlával, szállítójeggyel igazolják, hogy legálisan kitermelt fát vásárol a vevő – plusz fenntartható gazdálkodásból származik, ahol minden fa utánpótlása biztosított.

Az erdészetek az ország min­­den részén ki tudják szolgálni tűzifával a lakosságot. A legtöbb helyen megoldott az online fizetés vagy az átutalás, ahol pedig erre igény van, ott a pénztárakban meghatáro­zott nyitvatartási rend szerint, a járványügyi előírásokat betartva fogadják a vevőket. A belföldi fuvarozás zavartalan, a faanyag kiszállítása mindenütt megoldott. A megvásárolt fát házhoz tudják szállítani.

Több erdőgazdaságnál ak­ciókkal is várják a lakossági vá­­sárlókat. A 10-20 százalékot elérő kedvezmények térségenként eltérőek, ezért vásárlás előtt érdemes tájékozódni.

Van, ahol a régióban jellem­­ző egyes fafajokra adnak kedvezményt, és van, ahol házhoz szállítási akciót hirdettek a la­kossági vásárlóknak. Mindezt okkal teszik, az enyhe tél miatt csökkent a tűzifakereslet, ezért több helyen is jelentős faanyagkészletek ragadtak bent.