Most jobb a fix kamatozású hitel

Már az év elején emelkedésnek indultak a bankközi kamatok, a 3 hónapos 0,58 százalékra nőtt február közepére, a 12 hó­­napos pedig 0,75 százalékra emelkedett ez idő alatt.

Az MNB április eleji árfolyamvé­­dő lépése után – az egyhetes betétre magasabb, fix 0,9 százalékos kamatot fizet – ismét emelkedtek a kamatok, a 3, a 6 és a 12 havi is 0,85 százalék körüli értékre nőtt.

Akik éltek a törlesztőrészlet felfüggesztésének lehetőségével, azok idén ebből még semmit sem érzékelnek, 2021 januárjában azonban a moratóriumban érintett változó ka­­matozású hitelek futam­ideje jobban megnőhet, hiszen na­­gyobb lehet az elhalasztott kamat. A törlesztőrészletek is megemelkedhetnek – moratórium nélkül is –, ha tartós lesz ez a viszonylagos monetáris szigor.

– A változó kamatozású la­­káshitelesek magasabb törlesztőrészletre számíthatnak a jövőben – figyelmeztetett még az első kamatemelkedési hullámnál a money.hu. Több tízezren lehetnek érintettek, ma a meglévő lakáshitelek több mint fele még változó kamatozású. Trencsán Erika, a szakportál vezető gazdasági szakértője akkor hangsúlyozta, a teljes havi összegre ugyan mérsékelt lesz ez a növekedés, ám a további esetleges kamat­emelkedés újabb pluszkiadást hozhat. Ez történt meg most.

Az elmúlt egy-két évben lakáshitelt felvevők körében már alacsony a változó kamatozású konstrukciók aránya, legtöbben a – kockázatot kiküszöbölő – rögzítettet választották. Akik változó kamatozású hitelt törlesztenek, azokat régóta kapacitálja már az MNB, hogy váltsanak fixre, erről azonban érdemes beszélniük szakértőkkel. Az emelkedő kamatok hatására a rekordszintre gyengülő forint februárban is erősödésnek in­­dult, ahogy az április eleji jegybanki lépésnek is megvolt ugyanez a „pozitív hozadéka”.